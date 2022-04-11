Традиционный трюк – Фейгин о вбросах России для срыва поставок в Украину
Россияне пытаются делать вбросы о том, что украинские военные сдают оружие, которое получают от международных партнеров. Зато оккупанты якобы его уничтожают. Однако все это – фейки.
Дело в том, что это традиционные действия кремлевских пропагандистов. Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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По его словам, это свидетельствует о том, что россияне отдают себе отчет в своей проигрыше в этой войне. Поэтому давят на международных партнеров информационно.
"Им важно показать, что, например, оружие, поставляемое Западом, продается. А также, якобы все коррумпировано, будто россияне все это уничтожают", – пояснил Фейгин.
То есть, им нужно "обнулить" смысл военных поставок. Это обычный трюк. Конечно, Москва будет этим заниматься,
– сказал правозащитник.
Зачем Россия это делает
Дело в том, что они хотят хоть как-то предупредить или нарушить эту коммуникацию. Все для того, чтобы это вооружение не поступало, потому что это сильно повлияет на происходящее на востоке Украины.
Однако в Кремле не удалось остановить поставки этого вооружения. Более того, их даже стало больше. Поэтому у россиян – истерика, добавил Фейгин.
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