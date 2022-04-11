Річ у тім, що це традиційні дії кремлівських пропагандистів. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, це свідчить про те, що росіяни усвідомлюють свій програш у цій війні. Тож намагаються тиснути на міжнародних партнерів інформаційно.

"Їм важливо показати, що, наприклад, зброя, яку постачає Захід, продається. А також, нібито усе корумповано, буцім росіяни усе це знищують", – пояснив Фейгін.

Тобто, їм потрібно "обнулити" сенс військових постачань. Це звичайний трюк. Звісно, Москва цим займатиметься,

– сказав правозахисник.

Навіщо Росія це робить

Річ у тім, що вони хочуть хоч якось або попередити, або порушити цю комунікацію. Все для того, щоб це озброєння не надходило, тому що це сильно вплине на те, що відбувається на сході України.

Однак у Кремлі не вдалось зупинити постачання цього озброєння. Ба більше, їх навіть побільшало. Через це у росіян – істерика, додав Фейгін.

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