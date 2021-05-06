Траектория моего полета заканчивается у входной двери, – Антоненко о домашнем аресте
Шевченковский суд Киева изменил Андрею Антоненко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Музыкант отметил, что все еще находится в ограниченных условиях, несмотря на выход из СИЗО.
Источник:24 канал
Но добавил, сейчас он уже может постоянно быть с семьей. Об этом Riffmaster рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.
Обратите внимание Когда на твоей стороне правда, ее надо выкрикивать постоянно, – интервью с Андреем Антоненко
Все равно я нахожусь в ограниченных условиях, – Антоненко
Музыкант и военный Сил специальных операций ВСУ прокомментировал изменение меры пресечения. По его словам, он все еще остается под арестом, хотя и сейчас находится дома.
Мы должны понимать, что хоть я и дома, но нахожусь в ограниченных условиях и все равно это – арест. И траектория моего полета заканчивается у входной двери,
– подчеркнул Андрей Антоненко.
Однако он отметил, несмотря на это, круглосуточно может обнимать своих детей, жену. К тому же в гости могут приезжать его друзья.
Riffmaster вспомнил, что первый вечер он провел в кругу семьи. "Что было в первый вечер? Дети облепили и жена. В таких до сих пор растерянных формах, такая резкая перемена, но в объятиях семьи", – сказал Антоненко.
Антоненко вышел из СИЗО: что известно
- 30 апреля 2021 года Шевченковский суд Киева изменил Андрею Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
- Музыкант, известный как Riffmaster, назвал выход из СИЗО "маленькой победой". Хотя и добавил, что впереди – большая война.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, Андрей Антоненко может получить компенсацию за период пребывания под стражей. Такой вариант возможен, если вину подозреваемого не докажут. В то же время сам Антоненко считает, что "время это точно не вернет".
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