Шевченковский суд Киева изменил Андрею Антоненко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Музыкант отметил, что все еще находится в ограниченных условиях, несмотря на выход из СИЗО.

Но добавил, сейчас он уже может постоянно быть с семьей. Об этом Riffmaster рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Все равно я нахожусь в ограниченных условиях, – Антоненко

Музыкант и военный Сил специальных операций ВСУ прокомментировал изменение меры пресечения. По его словам, он все еще остается под арестом, хотя и сейчас находится дома.

Мы должны понимать, что хоть я и дома, но нахожусь в ограниченных условиях и все равно это – арест. И траектория моего полета заканчивается у входной двери,

– подчеркнул Андрей Антоненко.

Однако он отметил, несмотря на это, круглосуточно может обнимать своих детей, жену. К тому же в гости могут приезжать его друзья.

Riffmaster вспомнил, что первый вечер он провел в кругу семьи. "Что было в первый вечер? Дети облепили и жена. В таких до сих пор растерянных формах, такая резкая перемена, но в объятиях семьи", – сказал Антоненко.

Справка. Андрея Антоненко обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Под стражей музыкант пробыл 505 дней – с 14 декабря 2019 года.

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