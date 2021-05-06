Шевченківський суд Києва змінив Андрію Антоненку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Музикант відзначив, що все ще перебуває в обмежених умовах, попри вихід з СІЗО.

Але додав, зараз він вже може постійно бути з родиною. Про це Riffmaster розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Все одно я перебуваю в обмежених умовах, – Антоненко

Музикант і військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ прокоментував зміну запобіжного заходу. За його словами, він все ще залишається під арештом, хоч і наразі перебуває вдома.

Ми маємо розуміти, що хоч я і вдома, але перебуваю в обмежених умовах і все одно це – арешт. І траєкторія мого польоту закінчується біля вхідних дверей,

– підкреслив Андрій Антоненко.

Однак він зазначив, попри це, цілодобово може обіймати своїх дітей, дружину. До того ж у гості можуть приїжджати його друзі.

Riffmaster пригадав, що перший вечір він провів у колі сім'ї. "Що було в перший вечір? Діти обліпили й дружина. У таких досі розгублених формах, така різка зміна, але в обіймах родини", – сказав Антоненко.

Довідка. Андрія Антоненка звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Під вартою музикант пробув 505 днів – з 14 грудня 2019 року.

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