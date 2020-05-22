Трагедия депортации крымских татар: почему война началась не в Донбассе

Война началась не на Донбассе - война началась в Крыму. И закончится только тогда, когда флаги над полуостровом снова изменят цвет. И мы не имеем права забывать о тех, кто снова стал чужаком на родной земле.

О трагедии крымских татар – читайте в видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

День памяти жертв геноцида крымских татар

9 мая от 18 мая отделяют девять дней. Первую дату в аннексированном Крыму обычно отмечают пышно и пафосно. С парадами, фейерверками и государственным размахом. Вторую – предпочитают вспоминать дежурно и вскользь, потому что это день депортации крымских татар.

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Через девять дней после того, как Красная армия освободила полуостров от вермахта – коренной народ Крыма отправили в Центральную Азию. И не позволяли вернуться домой всю следующую половину века.

Советский Союз не только вычеркнул крымских татар из собственной послевоенной истории. Он еще и обрек их на роль изгоев даже после проигрыша в "холодной войне".

Потому что после 1991 года Крым превратился в заповедник просоветской ностальгии. Для региона, у котором переселенцы составляли большинство, это было закономерно. Люди выходили на митинги с флагами умерших империй и портретами мертвых диктаторов, убеждали себя в правильности их решений и поступков. Жили в пространстве переписанной топонимики и отретушированной истории. Уверяли всех, что монополия на Крым принадлежит им.

Они защищали себя от мысли о том, что "колбаски по-симферопольски" – это всего лишь переименованный люля-кебаб, а "Белогорск" – переназванный Карасубазар.

Советы вычеркнули татар из истории Крыма

Советская мифология была им очень удобна. Потому что позволяла вычеркнуть коренной народ Крыма из истории полуострова. Позволяла объявить его изменником и предателем, чтобы затем отказать в на дом. Крымским татарам было отказано даже в советском "религиозном причастии", которое из года в год проходило девятого мая.

Что следует знать о депортации крымских татар?18 мая в Украине чествуют память жертв депортации крымскотатарского народа.



Именно в этот день 1944 года НКВД провел массовую "этническую чистку". Тогда в Крым направили 70 эшелонов. По 50 вагонов каждый и около 30 тысяч военных НКВД. 18 мая, в 4 часа утра, началась операция по принудительному переселению крымских татар.



Операция закончилась 20 мая в 16 часов. За двое с половиной суток из Крыма депортировали почти 200 тысяч человек. В пути многие умерли, не выдержав тяжелой дороги.



Более 150 тысяч крымских татар переселили в Узбекистан. Небольшие группы – в Казахстан, Таджикистан, Марийской АССР, на Урал и в Костромскую область. 12 лет крымские татары имели статус "спецпереселенцев". Он предусматривал много ограничений.



В отличие от других депортированных народов, вернувшихся на родину в конце 50-х годов, крымских татар лишили этого права.

Потому что в Советском Союзе было принято объявлять усе народы – народами-победителями, среди которых находились отдельные коллаборационисты. И только в отношении крымских татар этот подход нарушался – они были объявлены народом-коллаборационистом, среди которого были отдельные герои. Любая попытка дискуссии на эту тему натыкалась на обвинения в ереси.

Потому что депортация рушила главную духовную скрепу советской империи – о Великой Отечественной войне.

Признать депортацию злом и преступлением – было равно разрушению мифа. В рамках которого все события с 1941 по 1945 подавались как борьба абсолютного Добра с абсолютным Злом. А если депортация – это преступление, то, получается, что в 1944 году "Добро" само совершило злодеяние.



Депортация татар / Фото "Википедия"

Аннексия полуострова

Те самые 15%, против которых было удобно дружить, тот самый коренной народ, о котором ритуально вспоминали под выборы из Киева – чтобы затем сразу же забыть. А потому Крым оставался электоральной вотчиной просоветских партий. В конечном счете, это закончилось аннексией полуострова.



Карикатура на анексию Крыма / Фото Obozrevatel

После которой крымские татары вновь оказались выведены за скобки. Потому что Россия после 2014 года погрузилась у пространство яростного просоветского. Уже нет никаких разговоров про "единую Европу", нет планов по удвоению ВВП и попыток догнать Португалию. Зато есть война за право переиграть 1991 год. И в рамках этой войны советская этика и эстетика были подняты на знамена в масштабах всей Российской Федерации.

(Не)принятие системи и медиагетто

Та самая этика и эстетика, которую крымские татары принять не смогут. Ее принятие означает согласие со всем тем, что советское государство сделало с твоим народом. И теперь крымские татары объявлены Россией возмутителями спокойствия. Потенциальными нарушителями терцелостности. Главными несогласными в регионе, украденном Москвой.

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Киев нечасто вспоминает о коренном народе Крыма. Полуостров почти не звучит у политических программах. Эдакий регион умолчания – если судьба Донецка и Луганска обсуждается в эфирах, то Симферополь и Севастополь остались у медиагетто.

Возможно потому, что число переселенцев из Крыма невелико – и эта тема не добавляет очков и избирателей тем, кто готов вытаскивать ее из небытия. Но в том и штука, что проблемы крымскотатарского народа – это вопрос не только политической логики.

Те, кто привык перечислять крымских татар через запятую с национальными диаспорами, живущими в Украине, просто демонстрируют свою необразованность. У любой диаспоры есть материнское государство за пределами страны проживания. А в крымских татар нет родины вне Крыма. Того самого, что принадлежит Украине, а аннексирован Россией. Того самого Крыма, о законодательном статусе которого Киев находит причины не задумываться.

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Война началась не на Донбассе – она началась у Крыму. Смена флагов у Крыму была объявлением этой войны. И закончится она лишь тогда, когда флаги над полуостровом снова поменяют свой цвет. И мы не можем забывать об этом. Равно как и о тех, кто все эти годы вынужден жить по ту линию окопов.