Трагедия на Говерле: спасатели добрались до травмированных туристов из Одесской области
Источник:ГСЧС
В Карпатах 15 января погибла туристка, которая поднималась на Говерлу, еще два человека пострадали. К счастью, спасатели добрались до них.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели продолжают оказывать помощь туристам из города Южный, которые травмировались при восхождении на Говерлу.
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Чрезвычайники рассказали о спасении пострадавших
По состоянию на 14:40 34-летнего мужчину с травмой ноги транспортировали к спортивной базе "Заросляк". Спасатели передали пострадавшего медикам.
Пострадавшего спустили с горы / Фото ГСЧС
Мужчину передали медикам / Фото ГСЧС
Спасатели транспортировали к базе пострадавшего: смотрите видео
Кроме того, в 14:30 травмированную 32-летнюю женщину, к которой направлялись чрезвычайники, удалось найти. Сейчас организовали ее сопровождение. С пострадавшей работает психолог ГСЧС.
Все обстоятельства трагедии выясняют полицейские.
Трагедия при восхождении на Говерлу: что известно
- В Надворнянском районе Ивано-Франковской области 15 января примерно в 11:15 случилась трагедия. При восхождении на Говерлу травмировались туристы из Южного Одесской области.
- К сожалению, 52-летняя женщина погибла, еще двое – получили травмы. Пострадавших искали 28 спасателей, привлекли 5 единиц техники.
- Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии. Однако синоптики предупреждали об угрозе схода лавин в горах.