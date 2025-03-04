Сорвался с карниза: на курорте Драгобрат погиб 48-летний лыжник из Киева

На горнолыжном курорте "Драгобрат" погиб 48-летний турист из Киева, который сорвался со снежного карниза вблизи подъемника "Карпатская Чайка". Полиция открыла уголовное производство по факту несчастного случая.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на главное управлении ГСЧС в Закарпатской области. Трагедия произошла 1 марта на популярном горнолыжном курорте "Драгобрат" в Закарпатье.

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На Драгобрате погиб 48-летний лыжник из Киева

Во время катания на лыжах 48-летний турист из Киева сорвался со снежного карниза вблизи подъемника "Карпатская Чайка". Инцидент произошел около 14:00.

По словам спасателей, в 15:10 тело мужчины было найдено без признаков жизни. На место трагедии оперативно прибыла спасательная группа, которая транспортировала погибшего в урочище Свидовец, откуда его передали работникам полиции.

Для проведения поисково-спасательных работ на Драгобрате привлекалось горное поисково-спасательное отделение села Квасы.

Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.