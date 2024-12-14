Неделя без ответов: в Кропивницком расследуют отравление детей крысиным ядом

Пятеро учеников лицея "Европейское образование" в Кропивницком 5 декабря съели яд для крыс, приняв его за конфеты. Неделю спустя две комиссии –лицейская и городская так и не установили, как яд оказался на школьной ярмарке.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Кропивницкий". Шестилетнего Назара Загребельного и еще четырех первоклассников госпитализировали в реанимацию областной детской больницы.

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Что известно об отравлении

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии Андрей Гутарев, анализы подтвердили, что дети употребляли яд для крыс. Сейчас все ученики выписаны из больницы.

Яд вызывает дефицит витамина K и нарушает свертываемость крови. Мы провели промывание желудка и детоксикацию, сейчас дети могут вернуться к учебе,

– отметил врач.

По словам мамы одного из пострадавших мальчиков, Назар купил яд на школьной ярмарке, думая, что это конфеты.

Как идет расследование

На уровне лицея и горсовета созданы две комиссии, которые выясняют обстоятельства инцидента. Как рассказала директор лицея Лиля Матяшова, сейчас опрашивают педагогов, которые работали во время ярмарки. Однако, соорганизатор мероприятия Оксана Василенко свою версию не предоставила.

Начальница городского управления образования Лариса Костенко уточнила, что продажа продуктов на школьных ярмарках в Кропивницком запрещена. Будут рассматривать вопрос привлечения к ответственности организаторов, включая возможное увольнение директора.

Городская комиссия работает до 25 декабря. В составе – представители департамента образования, городского совета и Госпродпотребслужбы. Опрашивают родителей и классных руководителей, чтобы подобное не повторилось,

– отметила Костенко.

Что говорят в Госпродпотребслужбе

Пресс-секретарь областной Госпродпотребслужбы Наталья Шевченко заявила, что санитарное состояние лицея не нарушено, а отравление рассматривают как несчастный случай. Она подчеркнула важность соблюдения санитарного регламента при проведении школьных мероприятий.

Стоит обращать внимание на перечень запрещенных продуктов, которые нельзя продавать даже на ярмарках. Это вопрос безопасности детей,

– рассказала она.

Как сообщил руководитель следственного отдела Кропивницкого районного управления полиции Виктор Розуменко, дело расследуют по статье 137 Уголовного кодекса Украины – "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

Что произошло на ярмарке

В приглашении на мероприятие организаторы призвали приносить сувениры, сладости, а также средства от грызунов для передачи на фронт. Назар Загребельный рассказал, что купил яд, думая, что это конфеты.

Спросил, что это. Сказали, что конфеты. Я купил за 20 гривен. На перемене открыли и поделились с друзьями,

– рассказал первоклассник.

Мама мальчика уверена: ответственность должны понести как директор, так и соорганизатор ярмарки.

Врач-эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Елена Черненко рассказала, что химические отравления среди детей – редкое, но очень опасное явление.

В случае подозрения на отравление надо сразу вызвать "скорую" и попытаться уменьшить количество токсичного вещества в организме ребенка. Такие вещества могут завершиться летальными случаями,

– объяснила она.

Результаты расследования инцидента ожидаются до конца декабря.