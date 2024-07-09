"Редис" резко ответил ботам России, которые говорят, что в Охматдете был "Азов"

Вчера, 8 июля, россияне цинично ударили по детской больнице "Охматдет", что в Киеве, оправдывая тем, что там якобы был "Азов". Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко отреагировал на подобные обвинения.

"Охматдет" – это крупнейшая детская больница Украины. Там осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, а также выполняют трансплантации костного мозга. Скорая 9 июля перевела из "Охматдета" в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 – пострадавших.

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Как отреагировал "Редис" на обвинения россиян

Военный отметил, что 8 июля россияне совершили очередное военное преступление и атаковали баллистическими ракетами столичный детский госпиталь, где проходят лечение тяжелобольные украинские дети, в частности онкогематологическое отделение.

Также фрагменты ракет поразили роддом и несколько жилых домов в Киеве. По его словам, это целенаправленный террор против гражданского населения и беззащитных украинских детей.

И снова российские боты получили методички по оправданию своих преступлений тем, что в здании якобы находились военнослужащие "Азова". Очередная ложь, которой мы наслушались еще во время обороны Мариуполя. Тогда по версии россиян, в здании роддома располагалась база "Азова". Как и в Драмтеатре, рядом с которым была огромная надпись "ДЕТИ",

– пояснил Прокопенко.

Он вспомнил и многочисленные жилые дома, на которых, согласно российской пропаганде, сидели фантомные "азовские снайперы". А также объекты критической инфраструктуры, разрушены российской артиллерией и авиацией, потому что там якобы скрывались украинские защитники.

"Сегодня же военнослужащие "Азова" находятся на позициях вблизи Кременной, метр за метром борясь за украинскую территорию и оттесняя противника.

В России зато празднуют День семьи", – добавляет "Редис".

Как отметил боец, атака на детскую больницу в Киеве это очевидно "своеобразное поздравление от братского народа", которое вполне в стиле российских военных преступлений во имя защиты семейных ценностей.

К слову, уже появились имена россиян, которые причастны к обстрелу "Охматдета". Ими могли быть военнослужащие 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил, базирующихся на аэродроме "Шайковка".