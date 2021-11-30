Трагедия на шахте в России: нашли тела 20 человек – это горняки и спасатели
Источник:ТАСС
Жертвами взрыва метана на шахте "Листвяжная", что на Кузбассе, стал 51 человек. Тела 18 горняков и 2 спасателей нашли. 41 пострадавший до сих пор находится в больнице.
Речь идет о тех 20 погибших, тела которых еще не успели поднять на поверхность. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивильев.
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Тела до сих пор находятся в шахте
Однако сейчас, говорят местные власти, жертв взрыва нельзя поднять на поверхность. Этого не позволяет сделать "ситуация с газом в руднике". Транспортировку тел приостановили, а спасателей в очередной раз вывели на поверхность.
В рабочей группе отметили, что сейчас сотрудники МЧС обследовали 36 километров горных выработок, осталось еще 5.Обратите внимание! До этого спасатели нашли еще 18 тел горняков, однако они тоже в шахте – из-за метана.
Спасателей снова вывели на поверхность
Пока на аварийном участке проводят мероприятия по дегазации, чтобы снизить концентрацию метана. Это снимет угрозу взрыва и к поиску тел снова приступят.
Возросло количество пострадавших
Как сообщают российские СМИ, вновь возросло количество пострадавших – до 96. Из них 43 – спасатели, которые занимались поисковой операцией. В больнице находится 41 пострадавший.
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Что известно о взрыве на "Листвяжной":
- Трагедия произошла 25 ноября на шахте в городе Белово Кемеровской области.
- На шахте произошел взрыв метана, в вентиляционном штреке произошло задымление.
- В руднике на время взрыва находились около 300 человек, более 200 подняли на поверхность сразу.
- В шахте погиб 51 человек.