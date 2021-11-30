Трагедия на шахте в России: нашли тела 20 человек – это горняки и спасатели

Жертвами взрыва метана на шахте "Листвяжная", что на Кузбассе, стал 51 человек. Тела 18 горняков и 2 спасателей нашли. 41 пострадавший до сих пор находится в больнице.

Речь идет о тех 20 погибших, тела которых еще не успели поднять на поверхность. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивильев.

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Тела до сих пор находятся в шахте

Однако сейчас, говорят местные власти, жертв взрыва нельзя поднять на поверхность. Этого не позволяет сделать "ситуация с газом в руднике". Транспортировку тел приостановили, а спасателей в очередной раз вывели на поверхность.

В рабочей группе отметили, что сейчас сотрудники МЧС обследовали 36 километров горных выработок, осталось еще 5.

Спасателей снова вывели на поверхность

До этого спасатели нашли еще 18 тел горняков, однако они тоже в шахте – из-за метана.

Пока на аварийном участке проводят мероприятия по дегазации, чтобы снизить концентрацию метана. Это снимет угрозу взрыва и к поиску тел снова приступят.

Возросло количество пострадавших

Как сообщают российские СМИ, вновь возросло количество пострадавших – до 96. Из них 43 – спасатели, которые занимались поисковой операцией. В больнице находится 41 пострадавший.

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Что известно о взрыве на "Листвяжной":