С детства мечтал работать в ГСЧС: воспоминания о бортовом механике, погибшем в Броварах

Во время катастрофы в Броварах погибли 3 работника ГСЧС. Близкие бортового механика Ивана Касьянова поделились воспоминаниями о нем.

В Нежинском авиационном отряде сейчас не комментируют гибель экипажа во время крушения в Броварах, потому что это тайна следствия. Однако подполковник гражданской защиты Александр Никшун подчеркнул, что экипаж вертолета был опытным.

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Что известно о бортовом механике Иване Касьянове

Бортовой механик Иван Касьянов, погибший с другими членами экипажа и руководством МВД, мечтал с детства работать в ГСЧС. Мужчина мог остаться работать в Киеве, но вернулся в Нежин, поступил на службу в авиационный отряд и строил планы на жизнь.

Валентина Ильченко, учительница зарубежной литературы 16 гимназии в Нежине, где учился Иван, дружит с его мамой. Она рассказала, как узнала о потере своего ученика.

Мне пришло сообщение от Валентины Ивановны, в которой было сказано три слова: "Нет моего сыночка",

- сказала пани Валентина.

Людмила Сидорович, классная руководительница Ивана Касянова, рассказала, что парень с детства мечтал работать в ГСЧС. Для этого он прошел долгий путь – учился в Государственном университете инфраструктуры и технологий, после этого поступил в ряды ВСУ, дальше было обучение в Национальном авиационном университете. С 2017 года работал в ГСЧС, а в 2020 году стал бортовым механиком.

Для меня это известие, что Вани уже нет – это страшная трагедия. Это был шок, потому что, как говорится, забирают лучших,

– сказала пани Людмила.

Подполковник гражданской защиты Александр Никшун подчеркнул, что экипаж вертолета был опытным. А нежинский городской голова Александр Кодола добавил, что на разбившемся в Броварах вертолете работали с 2020 года. Вертолет и команда принимали участие во многих миссиях.

По этому экипажу – это опытные пилоты, работники ГСЧС. Более того, они уже давно освоили этот вертолет, который по нашим данным работает в Украине уже с 2020 года, и именно этот вертолет французского производства привлекался не раз по транспортировке личного состава ГСЧС, к спасательным и различным операциям.

– сказал Александр Кодола.

Также в этом полете погибли следующие работники ГСЧС:

Александр Василенко – командир воздушного судна, окончил Харьковский институт летчиков, летал на Ми-8, Ми-9, Ми-24. В середине двухтысячных лет был с миротворческой миссией в Либерии и Сьерра-Леоне. Участник АТО. Работал в Нежинском авиаотряде с 2011 года.

Константин Коваленко – пилот авиационной эскадрильи специального назначения. Он пришел в Нежинский авиационный отряд в 2021 году, до этого служил в авиационной части во Львовской области. Являлся участником АТО.

Что известно о погибших в Броварах