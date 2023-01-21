С детства мечтал работать в ГСЧС: воспоминания о бортовом механике, погибшем в Броварах
Источник:"Суспильне"
Во время катастрофы в Броварах погибли 3 работника ГСЧС. Близкие бортового механика Ивана Касьянова поделились воспоминаниями о нем.
В Нежинском авиационном отряде сейчас не комментируют гибель экипажа во время крушения в Броварах, потому что это тайна следствия. Однако подполковник гражданской защиты Александр Никшун подчеркнул, что экипаж вертолета был опытным.
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Что известно о бортовом механике Иване Касьянове
Бортовой механик Иван Касьянов, погибший с другими членами экипажа и руководством МВД, мечтал с детства работать в ГСЧС. Мужчина мог остаться работать в Киеве, но вернулся в Нежин, поступил на службу в авиационный отряд и строил планы на жизнь.
Валентина Ильченко, учительница зарубежной литературы 16 гимназии в Нежине, где учился Иван, дружит с его мамой. Она рассказала, как узнала о потере своего ученика.
Мне пришло сообщение от Валентины Ивановны, в которой было сказано три слова: "Нет моего сыночка",
- сказала пани Валентина.
Людмила Сидорович, классная руководительница Ивана Касянова, рассказала, что парень с детства мечтал работать в ГСЧС. Для этого он прошел долгий путь – учился в Государственном университете инфраструктуры и технологий, после этого поступил в ряды ВСУ, дальше было обучение в Национальном авиационном университете. С 2017 года работал в ГСЧС, а в 2020 году стал бортовым механиком.
Для меня это известие, что Вани уже нет – это страшная трагедия. Это был шок, потому что, как говорится, забирают лучших,
– сказала пани Людмила.
Подполковник гражданской защиты Александр Никшун подчеркнул, что экипаж вертолета был опытным. А нежинский городской голова Александр Кодола добавил, что на разбившемся в Броварах вертолете работали с 2020 года. Вертолет и команда принимали участие во многих миссиях.
По этому экипажу – это опытные пилоты, работники ГСЧС. Более того, они уже давно освоили этот вертолет, который по нашим данным работает в Украине уже с 2020 года, и именно этот вертолет французского производства привлекался не раз по транспортировке личного состава ГСЧС, к спасательным и различным операциям.
– сказал Александр Кодола.
Также в этом полете погибли следующие работники ГСЧС:
- Александр Василенко – командир воздушного судна, окончил Харьковский институт летчиков, летал на Ми-8, Ми-9, Ми-24. В середине двухтысячных лет был с миротворческой миссией в Либерии и Сьерра-Леоне. Участник АТО. Работал в Нежинском авиаотряде с 2011 года.
- Константин Коваленко – пилот авиационной эскадрильи специального назначения. Он пришел в Нежинский авиационный отряд в 2021 году, до этого служил в авиационной части во Львовской области. Являлся участником АТО.
Что известно о погибших в Броварах
- Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал вертолет. На нем находились 10 человек, из них руководство МВД, которые летели в командировку в одну из прифронтовых областей.
- В катастрофе погибли 14 человек. Трое погибших – члены экипажа, семь – руководство МВД, среди которых министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Также на борту были: заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, а также фотограф Николай Анацкий.
- Кроме тех, кто был на борту, погибли 4 человека, которые были у садика. Среди них ребенок 2017 года рождения.