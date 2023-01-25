Ее 14 января извлекли из-под завалов. Анна родом из Луганской области. В день атаки она как раз праздновала 19-й день рождения.

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19-летняя девушка просит помочь спасти глаз

Анна Котова рассказала, что находится в больнице во Львове. Ее ждет плановая операция по удалению осколков стекла из тела, лица и установки пластины в черепе.

Относительно протезирования глаза, врачи советуют обратиться за границу в клиники или институт глазных болезней в городе Одесса, однако находиться в очереди на бесплатную операцию у меня нет времени, потому что для установления искусственного глаза существует определенное время, которое сейчас я теряю,

– написала пострадавшая.

Девушка также рассказала, что прошлый сбор денег через сутки закрыли, потому что им сказали о бесплатном лечении в Польше. К сожалению, им отказали, и поэтому Анна просит о помощи в лечении и реабилитации.

"Очень хочется жить, как раньше, до попадания российской ракеты в мой дом", – написала девушка.

Анна Котова просит помочь ей поставить искусственный глаз

Девушка опубликовала реквизиты, по которым ей можно помочь:

карточка "Приватбанка" – 5457082291338163. Получатель – Котова Анна Олеговна;

контактные номера: 0996188380, 0681631860.

Раньше историю Анны рассказала ее подруга. По ее словам, Анна получила многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. В Днепре девочка жила без родственников, там у нее был только парень.

Историю девушки рассказывал и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, Анна – 19-летняя студентка из Луганской области. Она учится в Восточно-украинском национальном университете имени Владимира Даля.

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