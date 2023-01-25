Ее 14 января извлекли из-под завалов. Анна родом из Луганской области. В день атаки она как раз праздновала 19-й день рождения.
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19-летняя девушка просит помочь спасти глаз
Анна Котова рассказала, что находится в больнице во Львове. Ее ждет плановая операция по удалению осколков стекла из тела, лица и установки пластины в черепе.
Относительно протезирования глаза, врачи советуют обратиться за границу в клиники или институт глазных болезней в городе Одесса, однако находиться в очереди на бесплатную операцию у меня нет времени, потому что для установления искусственного глаза существует определенное время, которое сейчас я теряю,
– написала пострадавшая.
Девушка также рассказала, что прошлый сбор денег через сутки закрыли, потому что им сказали о бесплатном лечении в Польше. К сожалению, им отказали, и поэтому Анна просит о помощи в лечении и реабилитации.
"Очень хочется жить, как раньше, до попадания российской ракеты в мой дом", – написала девушка.
Анна Котова просит помочь ей поставить искусственный глаз
Девушка опубликовала реквизиты, по которым ей можно помочь:
- карточка "Приватбанка" – 5457082291338163. Получатель – Котова Анна Олеговна;
- контактные номера: 0996188380, 0681631860.
Раньше историю Анны рассказала ее подруга. По ее словам, Анна получила многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. В Днепре девочка жила без родственников, там у нее был только парень.
Историю девушки рассказывал и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, Анна – 19-летняя студентка из Луганской области. Она учится в Восточно-украинском национальном университете имени Владимира Даля.
Террористический удар по многоэтажке в Днепре: коротко
- 14 января Россия ударила ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре. Враг разрушил два подъезда. Спасатели сразу приступили к работам. Они разбирали завалы до 17 января включительно.
- Поисково-спасательная операция длилась 69 часов. Работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек. Еще 80 человек ранены.
- К сожалению, количество погибших возросло до 45 человек, среди них – 6 детей. Все, что известно о трагедии читайте здесь.