Її 14 січня дістали з-під завалів. Анна родом з Луганської області. У день атаки вона якраз святкувала 19 день народження.
Важливо "Про вибух говорити не може – плаче": лікар показав спогади постраждалої від удару по Дніпрі
19-річна дівчина просить допомогти врятувати око
Анна Котова розповіла, що вона перебуває в лікарні у Львові. На неї чекає планова операція з видалення уламків скла з тіла, обличчя та встановлення пластини у черепі.
Стосовно протезування ока, лікарі радять звернутися за кордон до клінік або до інституту очних хвороб у місті Одеса, проте перебувати у черзі на безплатну операцію у мене не має часу, бо для встановлення штучного ока існує певний час, який зараз я втрачаю,
– написала постраждала.
Дівчина також розповіла, що минулий збір грошей через добу закрили, бо їм сказали про безплатне лікування в Польщі. На жаль, їм відмовили й тому Анна просить про допомогу в лікуванні та реабілітації.
"Дуже хочеться жити, як раніше, до влучення російської ракети у мій будинок", – написала дівчина.
Анна Котова просить допомогти їй поставити штучне око
Дівчина опублікувала реквізити, за якими їй можна допомогти:
- картка "Приватбанку" – 5457082291338163. Отримувач – Котова Анна Олегівна;
- контактні номери телефонів: 0996188380, 0681631860.
Раніше історію Анни розповіла її подруга. За її словами, Анна отримала численні забиття та черепно-мозкову травму. У Дніпрі дівчина жила без родичів, там у неї був тільки хлопець.
Історію дівчини розповідав і глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, Анна – 19-річна студентка з Луганщини. Вона навчається в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.
Терористичний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: коротко
- 14 січня Росія вдарила ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворог зруйнував два під'їзди. Рятувальники відразу почали роботи. Вони розбирали завали до 17 січня включно.
- Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Працівникам ДСНС вдалось врятувати 39 людей. Ще 80 осіб – поранені.
- На жаль, кількість загиблих зросла до 45 людей, серед них – 6 дітей. Все, що відомо про трагедію читайте тут.