Її 14 січня дістали з-під завалів. Анна родом з Луганської області. У день атаки вона якраз святкувала 19 день народження.

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19-річна дівчина просить допомогти врятувати око

Анна Котова розповіла, що вона перебуває в лікарні у Львові. На неї чекає планова операція з видалення уламків скла з тіла, обличчя та встановлення пластини у черепі.

Стосовно протезування ока, лікарі радять звернутися за кордон до клінік або до інституту очних хвороб у місті Одеса, проте перебувати у черзі на безплатну операцію у мене не має часу, бо для встановлення штучного ока існує певний час, який зараз я втрачаю,

– написала постраждала.

Дівчина також розповіла, що минулий збір грошей через добу закрили, бо їм сказали про безплатне лікування в Польщі. На жаль, їм відмовили й тому Анна просить про допомогу в лікуванні та реабілітації.

"Дуже хочеться жити, як раніше, до влучення російської ракети у мій будинок", – написала дівчина.

Анна Котова просить допомогти їй поставити штучне око

Дівчина опублікувала реквізити, за якими їй можна допомогти:

картка "Приватбанку" – 5457082291338163. Отримувач – Котова Анна Олегівна;

контактні номери телефонів: 0996188380, 0681631860.

Раніше історію Анни розповіла її подруга. За її словами, Анна отримала численні забиття та черепно-мозкову травму. У Дніпрі дівчина жила без родичів, там у неї був тільки хлопець.

Історію дівчини розповідав і глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, Анна – 19-річна студентка з Луганщини. Вона навчається в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

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