Два месяца дрейфовал по морю: в Охотском море нашли пропавшего туриста
В Охотском море мужчина два месяца дрейфовал на лодке, пока его не нашли местные рыбаки. Двое его спутников, товарищ и 15-летний подросток, умерли. Они пытались добраться до Сахалина с берега Хабаровского края и посмотреть на китов.
9 августа двое мужчин и 15-летний подросток, сын одного из них, отправились от мыса Перовского Хабаровского края в город Оха в Сахалинской области. Выжил только один мужчина, его нашли местные рыбаки, пишут российские СМИ, передает 24 канал.
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Два месяца дрейфовал по морю
Целью путешествия было в частности посмотреть на китов. Впоследствии после отправления связь с лодкой прервалась, а в запланированном месте она не появилась. Судно нашли лишь 14 сентября возле села Усть-Хайрюзово Камчатского края, его заметили местные рыбаки.
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Мужчины взяли с собой теплые вещи, спасательные жилеты, сигнальные шашки, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.
Впрочем, за 2 месяца дрейфования выжил только один человек, которого, вероятно, зовут Михаил Пичугин, передают российские телеграмм-каналы. За это время он похудел на 50 килограммов, ему оказывают медицинскую помощь.
Со слов выжившего известно, что двигатель катамарана, на котором они путешествовали заглох, из-за чего они потеряли управление.
Российские следователи открыли уголовное дело о нарушении эксплуатации водного транспорта.