9 серпня двоє чоловіків та 15-річний підліток, син одного з них, вирушили від мису Перовського Хабаровського краю до міста Оха в Сахалінській області. Вижив лише один чоловік, його знайшли місцеві рибалки, пишуть російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Два місяці дрейфував морем

Ціллю подорожі було зокрема подивитися на китів. Згодом після відправлення зв’язок з човном перервався, а в запланованому місці він не з’явився. Судно знайшли лише 14 вересня біля села Усть-Хайрюзово Камчатського краю, його помітили місцеві рибалки.

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Чоловіки взяли з собою теплі речі, рятувальні жилети, сигнальні шашки, невеликий запас їжі та 20 літрів питної води.

Втім, за 2 місяці дрейфування вижив лише один чоловік, якого, ймовірно, звати Михаїл Пічугін, передають російські телеграм-канали. За цей час він схуд на 50 кілограмів, йому надають медичну допомогу.

Зі слів вцілілого відомо, що двигун катамарана, на якому вони подорожували заглух, через що вони втратили керування.

Російські слідчі відкрили кримінальну справу про порушення експлуатації водного транспорту.