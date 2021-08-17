Трагедия во время видеозвонка: в США малыш случайно застрелил свою мать

В штате Флорида 17 августа трагически погибла 21-летняя Шамая Линн во время звонка Zoom. Она получила выстрел в голову. Следователи выяснили, что это сделал малыш, найдя незащищенный пистолет.

Так считают правоохранители города Альтамонте-Спрингс. Именно там произошла трагедия.

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Одно из лиц, которая принимала участие в конференции Zoom, позвонила 911. Сразу не поняли, что случилось, ведь люди увидели малыша и услышали шум, а затем женщина Шамая Линн упала назад.

Малыш попал в голову

Следователи установили, что убил мать малыш ненароком, ведь нашел заряженный пистолет. Оружие взрослые оставили в открытом для ребенка месте. Женщина получила выстрел в голову. В заявлении полиции не отметили, кем была женщина для малыша. Однако в СМИ сообщили, что это мама ребенка.

В семье есть 2 детей. Оружие принадлежит отцу. К счастью, дети не пострадали. Полицейские отметили, что трагедии можно было избежать, если бы взрослые соблюдали правила безопасности.

Трагедии с участием детей: последние новости

В Одесской области в море утонул 4-летний мальчик, он был рядом с мамой.

В Днепропетровской области 15 августа от телесных повреждений умер бездомный. Его избил 13-летний парень.

В апреле 3-летний мальчик в Хьюстоне нашел незащищенное огнестрельное оружие. Он застрелил своего 8-месячного брата.

Полицейские обратились ко всем гражданам, владеющим огнестрельным оружием. Они призвали людей держать его запертым в недоступном для детей месте.