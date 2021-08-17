Трагедия во время видеозвонка: в США малыш случайно застрелил свою мать

17 августа 2021 , 17:31
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Департамент полиции Альтамонте-Спрингс

В штате Флорида 17 августа трагически погибла 21-летняя Шамая Линн во время звонка Zoom. Она получила выстрел в голову. Следователи выяснили, что это сделал малыш, найдя незащищенный пистолет.

Так считают правоохранители города Альтамонте-Спрингс. Именно там произошла трагедия.

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Одно из лиц, которая принимала участие в конференции Zoom, позвонила 911. Сразу не поняли, что случилось, ведь люди увидели малыша и услышали шум, а затем женщина Шамая Линн упала назад.

Малыш попал в голову

Следователи установили, что убил мать малыш ненароком, ведь нашел заряженный пистолет. Оружие взрослые оставили в открытом для ребенка месте. Женщина получила выстрел в голову. В заявлении полиции не отметили, кем была женщина для малыша. Однако в СМИ сообщили, что это мама ребенка.

В семье есть 2 детей. Оружие принадлежит отцу. К счастью, дети не пострадали. Полицейские отметили, что трагедии можно было избежать, если бы взрослые соблюдали правила безопасности.

Важно! Полицейские обратились ко всем гражданам, владеющим огнестрельным оружием. Они призвали людей держать его запертым в недоступном для детей месте.

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Автор: Тетяна Пасічник