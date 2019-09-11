Трагедия 11 сентября: воспоминания очевидцев одного из крупнейших терактов в мировой истории

Почти три тысячи погибших, девять тысяч раненых и большая дыра посреди Нью-Йорка. Ровно 18 лет назад 19 радикальных мусульман изменили ход истории 21 века. Теракты 11 сентября стали знаковым событием для всего человечества.

Фотожурналист Дэвид Хеншух заметил, что это был прекрасный день до 8:46. Именно в это время первый самолет на огромной скорости врезался в северную башню Всемирного торгового центра между 93 и 99 этажами.

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"Примерно в 8:30, когда первый самолет влетел в здание, я увидел вспышку света и подумал: "Что это?", – рассказал свидетель теракта 11 сентября Джек Алво.

Журналист Марк Лаганга вспомнил, что в тот момент он был в душе, и вдруг услышал, как звонит его мобильный и домашний телефон.

Я поднял трубку. Это были продюсеры из офиса. Они уже увидели, что самолет влетел в здание на Манхэттене,

– сообщил Марк.



В 8:46 самолет на огромной скорости врезался в башню Всемирного торгового центра

С тех пор прошло 18 лет, но ужасные кадры с горящими башнями-близнецами Всемирного торгового центра помнят не только жители "Большого Яблока", но и миллионы людей по всей планете.

Смотрите видео 24 канала: Теракт 11 сентября во цифрах

Первый самолет с террористами влетел в северную башню, когда в офисах уже было много работников. А второй – попал в южную – через пятнадцать минут после того.

Я услышала этот ужасный грохот. И тут удар. Вдруг здание начало шататься из стороны в сторону,

– ошеломила свидетель событий Виктория Локхарт.



Через некоторое время все 110 этажей южной башни обрушились

Люди, которые были на верхних этажах, оказались в ловушке. Шансов спастись у них фактически не было. Больше повезло тем, кто был под местом удара. У них был шанс выбежать из зданий по лестницам.

Я видела все с улицы. Я видела как люди прыгают из здания, они были на верхних этажах. Это было ужасно!,

– вспомнила очевидец событий Николь Симпсон.



Люди выпрыгивали из окон верхних этажей

Примерно через час после атаки упала южная башня Всемирного торгового центра. На пол часа дольше продержалась северная. В это время другой самолет, угнанный террористами, упал на здание Пентагона.

Был очень громкий грохот. Это было похоже на то, как-будто рядом с вами врезался грузовик. Здание слегка тряхнуло. И в чистом небе начал подниматься дым,

– объяснил приглашенный Пентагоном гражданский специалист Брюс Пауэрс.



Самолет, угнанный террористами, упал на здание Пентагона

А вот четвертый самолет, угнанный террористами, так и не добрался своей цели. Люди на борту начали драться с радикалами. Самолет упал в поле под Шэнксвиллом, в Пенсильвании.



Место катастрофы четвертого самолета

Пока вся Америка, а с ней вместе и миллионы людей по всему миру наблюдали за трагедией, разворачивающейся в Нью-Йорке, президента США возили по стране. Это сделали из соображений безопасности, ведь протокол секретных служб предусматривает в первую очередь защиту главы государства. И только в восемь вечера Джордж Буш-младший появился на экранах телевизоров.



На момент трагедии 43 Президент США Джордж Буш (младший) был с визитом в школе

Террористические атаки могут поколебать фундамент наших крупнейших зданий, но они не могут поколебать фундамент Америки. Эти нападения могут разрушить прочную сталь, но они не могут разрушить стальную мощь американцев,

– отчитался 43 президент США.

Девятнадцать террористов из Аль-Каиды, которые похитили четыре американские самолеты, забрали с собой на тот свет почти три тысячи невинных людей. Среди жертв более 300 пожарных, которые до последнего пытались спасти жизнь людей, оказавшихся в ловушке в башнях-близнецах.

В память об их подвиге в США 11 сентября назвали Днем патриота. На месте, где когда-то возвышались башни Всемирного торгового центра, создали мемориал жертвам атак.

На месте Всемирного торгового центра установили мемориал

Главного организатора терактов Усаму Бен Ладена нашли только через 10 лет. Спецназ США ликвидировал лидера Аль-Каиды в пакистанском городе Аббатобад весной 2011 года.

Смотрите видео: Трагедия 11 сентября – как это было