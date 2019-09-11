Трагедія 11 вересня: спогади очевидців одного з найбільших терактів світової історії

Майже три тисячі загиблих, дев'ять тисяч травмованих і велика діра посеред Нью-Йорка. Рівно 18 років тому 19 радикальних мусульман змінили хід історії 21 століття. Теракти 11 вересня стали знаковою подією для всього людства.

Фотожурналіст Девід Хеншух зауважив, що це був прекрасний день до 8:46. Саме у цей час перший літак на величезній швидкості врізався у північну башту Всесвітнього торговельного центру між 93 та 99 поверхами.

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"Приблизно о 8:30, коли перший літак влетів у будівлю, я побачив спалах світла і подумав: "що це?", – сказав свідок теракту 11 вересня Джек Алво.

Журналіст Марк Лаганга згадав, що у той момент він був у душі, аж раптом почув, як дзвонить його мобільний та домашній телефон.

Я підняв слухавку. Це були продюсери з офісу. Вони вже побачили, що літак влетів у будівлю на Манхеттені,

– повідомив Марк.



О 8:46 літак на величезній швидкості врізався у башту Всесвітнього торговельного центру

Відтоді минуло 18 років, але жахливі кадри з палаючими баштами-близнюками Всесвітнього торгового центру пам'ятають не лише жителі "Великого Яблука", але й мільйони людей по всій планеті.

Дивіться відео 24 каналу: Теракт 11 вересня у цифрах

Перший літак з терористами влетів у північну башту, коли в офісах вже було багато працівників. А другий – поцілив у південну – за п'ятнадцять хвилин після того.

Я почула цей жахливий гуркіт. І тут удар. Раптом будівля почала хитатися з одного боку в інший,

– приголомшила свідок подій Вікторія Локхарт.



Через деякий час всі 110 поверхів південної башти обвалилися

Люди, які були на верхніх поверхах, опинилися у пастці. Шансів врятуватися у них фактично не було. Більше пощастило тим, хто був під місцем удару. У них був шанс вибігти з будівель сходами.

Я бачила все з вулиці. Я бачила як люди стрибають з будівлі, вони були на верхніх поверхах. Це було жахливо!,

– пригадала очевидиця подій Ніколь Сімпсон.



Люди вистрибували з вікон верхніх поверхів

Приблизно за годину після атаки впала південна башта Всесвітнього торгового центру. На пів години довше протрималася північна. У цей час інший літак, викрадений терористами, впав на будівлю Пентагону.

Був дуже гучний гуркіт. Це було схоже на те, що поруч з вами розбилася вантажівка. Будівлю злегка струсонуло. І у чистому небі почав здійматися дим,

– пояснив запрошений Пентагоном цивільний фахівець Брюс Пауерс.



Літак, викрадений терористами, впав на будівлю Пентагону

А от четвертий літак, викрадений терористами, так і не дістався своєї цілі. Люди на борту почали битися з радикалами. Судно впало у полі біля Шенксвілля, що у Пенсильванії.



Місце катастрофи четвертого літака

Поки вся Америка, а з нею разом і мільйони людей по всьому світу, спостерігали за трагедією, що розгорталася у Нью-Йорку, президента США возили країною. Це зробили з міркувань безпеки, адже протокол секретних служб передбачає у першу чергу захист керівника держави. І лише о восьмій вечора Джордж Буш-молодший з'явився на екранах телевізорів.



На момент трагедії 43 Президент США Джордж Буш (молодший) був з візитом у школі

Терористичні атаки можуть похитнути фундамент наших найбільших будівель, але вони не можуть похитнути фундамент Америки. Ці напади можуть зруйнувати міцну сталь, але вони не можуть зруйнувати стальну міць американців,

– відзвітував 43 президент США.

Дев'ятнадцять терористів з Аль-Каїди, які викрали чотири американські літаки, забрали з собою на той світ майже три тисячі невинних людей. Серед жертв понад 300 вогнеборців, які до останнього намагалися врятувати життя людей, що опинилися у пастці у баштах-близнюках.

У пам'ять про їхній подвиг у США 11 вересня назвали Днем патріота. На місці, де колись височіли вежі Всесвітнього торгового центру, створили меморіал жертвам атак.

На місці Всесвітнього торгового центру встановили меморіал

Головного організатора терактів Усаму Бен Ладена знайшли лише через 10 років. Спецназ США ліквідував лідера Аль-Каїди у пакистанському місті Аббатобад навесні 2011 року.

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