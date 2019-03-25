Трагедия в российском Кемерово: экс-совладельца здания ТЦ задержали в Польше

Экс-совладельца здания, в котором расположен торговый центр "Зимняя вишня" в российском Кемерово, задержали в Польше. В 2018 году там произошел страшный пожар.

Речь идет о бизнесмене Вячеславе Вишневском, который был бывшим генеральным директором "Кемеровского кондитерского комбината", сообщает Следственный комитет России.

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Именно комбинат был владельцем помещения, третьего и четвертого этажей, которые арендовала "Зимняя вишня".

Благодаря принятым мерам местопребывания установили – Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции,

– отмечают российские правоохранители.

Вишневского подозревают во взяточничестве. В 2016 он выехал за пределы России и скрылся от следствия, после чего его объявили в международный розыск. Так, следствие установило многочисленные нарушения во время строительства здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны собственника комплекса и его отдельных работников.

"Вероятно, что во время проведения проверок и выдачи документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, работники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", – пишет следственный комитет России.

Что случилось в Кемерово?Пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Известно, что огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших, среди них – 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России уже выдвинул обвинения пяти задержанным по делу о пожаре.