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      Трагедия в российском Кемерово: экс-совладельца здания ТЦ задержали в Польше

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      Экс-совладельца здания ТЦ в Кемерово, где произошел пожар, задержали в Польше
      Экс-совладельца здания ТЦ в Кемерово, где произошел пожар, задержали в Польше / Фото из открытых источников

      Экс-совладельца здания, в котором расположен торговый центр "Зимняя вишня" в российском Кемерово, задержали в Польше. В 2018 году там произошел страшный пожар.

      Речь идет о бизнесмене Вячеславе Вишневском, который был бывшим генеральным директором "Кемеровского кондитерского комбината", сообщает Следственный комитет России.

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      Именно комбинат был владельцем помещения, третьего и четвертого этажей, которые арендовала "Зимняя вишня".

      Благодаря принятым мерам местопребывания установили – Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции,
      – отмечают российские правоохранители.

      Вишневского подозревают во взяточничестве. В 2016 он выехал за пределы России и скрылся от следствия, после чего его объявили в международный розыск. Так, следствие установило многочисленные нарушения во время строительства здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны собственника комплекса и его отдельных работников.

      "Вероятно, что во время проведения проверок и выдачи документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, работники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", – пишет следственный комитет России.

      Что случилось в Кемерово?Пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Известно, что огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших, среди них – 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России уже выдвинул обвинения пяти задержанным по делу о пожаре.

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      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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