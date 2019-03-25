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      Трагедія у російському Кемерові: екс-співвласника будівлі ТЦ затримали у Польщі

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      Екс-співвласника будівлі ТЦ у Кемерові. де сталася пожежа, затримали у Польщі
      Екс-співвласника будівлі ТЦ у Кемерові. де сталася пожежа, затримали у Польщі / Фото з відкритих джерел

      Екс-співвласника будівлі, у якій розташований торговельний центр "Зимняя вишні" у російському Кемерові, затримали в Польщі. У 2018 році там сталася страшна пожежа.

      Мова йде про бізнесмена В'ячеслава Вишневського, який був колишнім генеральним директором "Кемерівського кондитерського комбінату", повідомляє Слідчий комітет Росії.

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      Саме комбінат був власником приміщення, третій і четверний поверхи якого орендувала "Зимова вишня".

      Завдяки вжитим заходам місцеперебування встановили – Вишневський затриманий у Польщі, тепер опрацьовується питання його екстрадиції,
      – зазначають російські правоохоронці. 

      Вишневського підозрюють у хабарництві. У 2016 він виїхав за межі Росії та сховався від слідства, після чого його оголосили в міжнародний розшук. Так, слідство встановило численні порушення під час будівництва будівлі й факти нехтування правилами пожежної безпеки з боку власника комплексу та його окремих працівників.

      "Імовірно, що під час проведення перевірок і видачі документів, що підтверджували відповідність реконструйованої будівлі будівельним правилам і нормам, працівники Держбуднагляду на багато чого закрили очі", – пише слідчий комітет Росії. 

      Що сталось у Кемерові?Пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня 2018 року. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих, серед них – 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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