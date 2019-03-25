Трагедія у російському Кемерові: екс-співвласника будівлі ТЦ затримали у Польщі

Екс-співвласника будівлі, у якій розташований торговельний центр "Зимняя вишні" у російському Кемерові, затримали в Польщі. У 2018 році там сталася страшна пожежа.

Мова йде про бізнесмена В'ячеслава Вишневського, який був колишнім генеральним директором "Кемерівського кондитерського комбінату", повідомляє Слідчий комітет Росії.

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Саме комбінат був власником приміщення, третій і четверний поверхи якого орендувала "Зимова вишня".

Завдяки вжитим заходам місцеперебування встановили – Вишневський затриманий у Польщі, тепер опрацьовується питання його екстрадиції,

– зазначають російські правоохоронці.

Вишневського підозрюють у хабарництві. У 2016 він виїхав за межі Росії та сховався від слідства, після чого його оголосили в міжнародний розшук. Так, слідство встановило численні порушення під час будівництва будівлі й факти нехтування правилами пожежної безпеки з боку власника комплексу та його окремих працівників.

"Імовірно, що під час проведення перевірок і видачі документів, що підтверджували відповідність реконструйованої будівлі будівельним правилам і нормам, працівники Держбуднагляду на багато чого закрили очі", – пише слідчий комітет Росії.

Що сталось у Кемерові?Пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня 2018 року. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих, серед них – 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.