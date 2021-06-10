Женщина трагически погибла в районе ответственности подразделений, при исполнении служебных обязанностей. В комментарии 24 каналу в ООС отметили, что военная погибла не в результате боевых действий.

Важно На Донбассе защитник Украины подорвался на неизвестном устройстве

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Имя женщины не назвали. Рассказали, что тело военной вскоре должны привезти домой.

Командование части выразило искренние соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

Заметим, что основная часть 128 бригады по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задачи на Приазовье, один батальон был размещен в Луганской области.

Сколько военных погибли на Донбассе

Поскольку боевики продолжают срывать перемирие, на Донбассе и дальше гибнут украинские защитники.

С начала 2021 года уже умерли по меньшей мере 44 воина.

В 2020 году на Востоке погибли около 75 военных.

Обратите внимание! За сутки 9 июня российские наемники 3 раза срывали перемирие. В частности, они били из ручных противотанковых гранатометов и запускали беспилотник.