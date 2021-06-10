Жінка трагічно загинула в районі відповідальності підрозділів, під час виконання службових обов’язків. У коментарі 24 каналу в ООС зазначили, що військова загинула не внаслідок бойових дій.

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Детальніше про трагедію

Імені жінки не назвали. Розповіли, що тіло військової невдовзі мають привезти додому.

Командування частини висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці.

Зауважимо, що основна частина 128 бригади станом на кінець травня 2021 року виконувала завдання на Приазов’ї, один батальйон був розміщений в Луганській області.

Скільки військових загинули на Донбасі

Оскільки бойовики продовжують зривати перемир'я, на Донбасі й далі гинуть українські захисники.

Від початку 2021 року вже померли щонайменше 44 воїни.

У 2020 році на Сході загинули близько 75 військових.

Зверніть увагу! За добу 9 червня російські найманці 3 рази зривали перемир'я. Зокрема, вони гатили з ручних протитанкових гранатометів та запускали безпілотник.