Не сдержать смеха: Лукашенко привез в Зимбабве трактор – абсурдное видео

Белорусский диктатор и соучастник войны против Украины Александр Лукашенко решил неожиданно посетить дружественную страну-партнершу Зимбабве. Самопровозглашенный президент привез в подарок трактор, чем рассмешил медиапространство.

Внешняя политика Беларуси после того, как Лукашенко решил присоединиться к российским преступлениям против Украины, настолько деградировала, что Лукашенко больше ничего не остается, как ездить в экзотические страны Африки и дарить там трактора – сообщает 24 Канал.

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В Беларуси не осталось партнеров

Самопровозглашенный президент Беларуси умудрился выставить себя и свою страну посмешищем даже в Зимбабве. Во время встречи с руководством страны, Лукашенко торжественно передал ключи от трактора под названием "Беларус".

В ответ президент Зимбабве вручил Лукашенко чучело льва, который тот, вероятно, разместит его в своей резиденции.

Лукашенко привез в Зимбабве трактор: смотрите видео

Диктатора встретили довольно традиционно, с танцами и бубнами, а также вручили ему каравай. Александр Лукашенко и Владимир Путин настолько изолировали свои страны, что избавившись практически от всех партнеров, решили поддерживать отношения хотя бы с кем-то.

Визит белорусского диктатора выглядел словно из прошлого века, когда, например, советский лидер Никита Хрущев ездил в африканские страны-сателлиты. Однозначно это не похоже на современный визит лидера страны, но Беларусь к этому и не стремится, связавшись с преступной Россией.

Лукашенку не нужно развитие, не нужны достижения Запада, ему нужны только имперские амбиции.

Что Лукашенко делал в Зимбабве