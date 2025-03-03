В Ровненской области трактор провалился под лед вместе с водителем: мужчина погиб
В Ровненской области произошла трагедия на льду. Там трактор провалился под лед вместе с водителем.
Известно, что мужчина погиб. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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На Ровненщине трактор провалился под лед
В селе Белое трактор провалился под лед вместе с водителем. В ГСЧС указали, что до прибытия спасателей местный житель вытащил мужчину из воды. Однако его спасти не удалось.
Указывается, что спасатели с помощью лебедки перевернули затонувший трактор, а местные жители вытащили его на берег спецтехникой.
Сейчас работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.
Важно! В ГСЧС отметили "Будьте осторожны – выход на лед опасен для жизни!".
На Ровненщине трактор провалились под лед: видео