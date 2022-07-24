Возле Харькова на неизвестном устройстве подорвался трактор: водитель погиб на месте
Источник:ГСЧС Украины в Харьковской области
В Харьковской области во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. 40-летнего тракториста спасти не удалось.
Сообщение о трагедии поступило в Службу спасения около 11:30 24 июля. Взрыв произошел на окраине Харькова.
Ранее Врага вытеснили от Харькова, но у него преимущество в артиллерии: минометчик объяснил опасность
Трактор после взрыва загорелся
Трактор наехал на взрывчатку и подорвался. После взрыва транспортное средство начало гореть. К сожалению, 40-летний мужчина, который был за рулем, погиб.
Когда на место прибыли спасатели, площадь возгорания достигала 20 квадратных метров. Пожарные оперативно справились с пожаром.
Вот что осталось после подрыва трактора / Фото ГСЧС Украины
В ГСЧС просят аграриев быть осторожными
Спасатели просят аграриев быть очень аккуратными и помнить об опасности. Часть полей и много лесных массивов до сих пор не обследованы. Раньше там шли активные боевые действия, враг минировал территорию, а также остались боеприпасы.
Читайте также Угроза возникновения пожаров – высокая: жителей каких областей предупреждают об опасности
Опасность, которую оставил после себя враг: коротко
- В конце июня харьковские саперы сняли с крыши многоэтажки 500-килограммовую неразорвавшуюся авиабомбу. Ее враги сбросили на город еще в марте.
- В Сумской области на взрывчатке подорвался автомобиль с полицейскими. Двое сотрудников были ранены.
- Когда на том же месте работали взрывотехники, прогремел повторный взрыв. Ранения получили 5 человек, один человек погиб.
- В мае в Черниговской области трактор наехал на взрывчатку. К сожалению, водителя спасти не удалось.
Смотрите в видео, как с крыши дома снимали авиабомбу: