Возле Харькова на неизвестном устройстве подорвался трактор: водитель погиб на месте

В Харьковской области во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. 40-летнего тракториста спасти не удалось.

Сообщение о трагедии поступило в Службу спасения около 11:30 24 июля. Взрыв произошел на окраине Харькова.

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Трактор после взрыва загорелся

Трактор наехал на взрывчатку и подорвался. После взрыва транспортное средство начало гореть. К сожалению, 40-летний мужчина, который был за рулем, погиб.

Когда на место прибыли спасатели, площадь возгорания достигала 20 квадратных метров. Пожарные оперативно справились с пожаром.



Вот что осталось после подрыва трактора / Фото ГСЧС Украины

В ГСЧС просят аграриев быть осторожными

Спасатели просят аграриев быть очень аккуратными и помнить об опасности. Часть полей и много лесных массивов до сих пор не обследованы. Раньше там шли активные боевые действия, враг минировал территорию, а также остались боеприпасы.

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Опасность, которую оставил после себя враг: коротко

В конце июня харьковские саперы сняли с крыши многоэтажки 500-килограммовую неразорвавшуюся авиабомбу. Ее враги сбросили на город еще в марте.

В Сумской области на взрывчатке подорвался автомобиль с полицейскими. Двое сотрудников были ранены.

Когда на том же месте работали взрывотехники, прогремел повторный взрыв. Ранения получили 5 человек, один человек погиб.

В мае в Черниговской области трактор наехал на взрывчатку. К сожалению, водителя спасти не удалось.

Смотрите в видео, как с крыши дома снимали авиабомбу: