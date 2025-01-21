Как контроль США над Гренландией изменит правила игры для Кремля

Президент США Дональд Трамп намеревается купить Гренландию. Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, который якобы сможет позволить сделать это законно. Гренландия, вероятно, одно из важнейших мест в мире или станет таковым в следующем веке, в частности из-за изменения климата.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал ветеран армии США Райан МакБет, подчеркнув, что лед на Северном полюсе тает, значит будет северный путь в Европу. По его убеждению, тот, кто будет контролировать Гренландию – будет иметь контроль над водным путем, который появится в ближайшие несколько лет в Арктике.

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Щит для сбивания российских ракет

Гренландия, по словам МакБета, расположена в идеальном месте для того, чтобы установить систему противоракетной обороны. Он подчеркнул, что тот, кто это сможет сделать в Гренландии, сможет защитить всех от российских ядерных ударов.

"У нас уже есть РЛС там, но размещение там ракет – отличный способ создать условный щит или зонтик, чтобы сбивать воздушные цели на этапе ускорения, прежде чем они достигнут США. Поэтому Гренландия имеет чрезвычайное стратегическое значение. Именно поэтому столько разговоров вокруг нее", – считает МакБет.

Правила игры для России могут измениться

Ветеран армии США рассказал, что в Гренландии есть американская военная база. Поэтому он предполагает, что Трамп считает нужным сохранить контроль над всем островом, потому что это имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов.

Взять под контроль Гренландию – это ужасная новость для Путина. Россия хочет, чтобы Арктика была ее озером. Получение постоянного американского присутствия там или покупка Гренландии и превращение ее в американскую территорию изменит правила игры для России,

– заверил МакБетт.

Ведь там есть большая наземная преграда, которую России придется перелетать ракетами прежде чем она захочет достичь США. Это не только будет препятствовать запуску межконтинентальных баллистических ракет с наземных установок, но и, по словам ветерана армии США, не позволит российским подводным лодкам приближаться к Соединенным Штатам.

Многие российские подводные лодки находятся в так называемых бастионах Керченской акватории, российские лодки с ядерными ракетами остаются там ориентировочно в течение 30 дней как часть способности ко второму удару.

Находясь в Керченской акватории и запуская ракеты в сторону США, через что они должны пролететь, чтобы достичь Соединенных Штатов? Они должны пролететь над Гренландией. Поэтому будут сведены на нет российские ракетные подводные лодки,

– подчеркнул МакБетт.

Напомним, премьер Дании Фредериксен во время телефонного разговора с президентом США Трампом сообщила, что Гренландия не продается. Однако представители Дании заявили, что открыты к обсуждению усиления военного сотрудничества с США, увеличению в Гренландии американского контингента.