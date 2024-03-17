Трамп отметился скандальными заявлениями о Зеленском, "кровавой бане" и последних выборах в США

Дональд Трамп продолжает разбрасываться скандальными заявлениями. На этот раз он решил высказаться относительно Владимира Зеленского и последних выборов в Соединенных Штатах.

Бывший президент США Дональд Трамп выступал 16 марта на предвыборном митинге в округе Монтгомери штата Огайо. В своей речи он отметил, что если он не одержит победу в ноябре 2024 года, то это будет свидетельствовать о том, что американской демократии наступил вероятный конец.

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Подчеркнул фальсификации выборов 2020 года

Дональд Трамп перед своими сторонниками в очередной раз подчеркнул, что на выборах в 2020 году он проиграл из-за якобы фальсификации. Впрочем, его утверждения не имеет ни одного аргумента.

Экс-президент США, который не слишком подбирал слов во время своего выступления, уверял, что если проиграет на выборах в этом году, то это якобы будет свидетельствовать о том, что демократии в США наступил бы конец.

Если мы не выиграем эти выборы, я не думаю, что у вас будут другие выборы в этой стране,

– заявлял Трамп.

В своей речи политик решил заговорить и о введении тарифов на импортные автомобили. Дональд Трамп говорит, что если он не станет президентом США, то "это будет кровавая баня для всей страны".

Его представители, когда их попросили объяснить, что имел в виду Дональд Трамп, обратили внимание на публикацию журналиста New York Times в соцсети X. В ней отмечали, что эти слова политика прозвучали на фоне дискуссий, которая касалась автомобильной промышленности и экономики США.

Как отмечает Reuters Джеймса Сингера, представителя предвыборной кампании Джо Байдена, попросили отреагировать на комментарий Трампа о "кровавой бане". Он осудил "экстремизм" Трампа, а также "его жажду мести" и "угрозы политического насилия".

Трамп наехал на Зеленского

Также Дональд Трамп критиковал во время своего выступления военную и финансовую помощь Украине. Политик назвал "самым большим продавцом в истории" президента Владимира Зеленского.

Я вам говорю, Зеленский – один из лучших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не мог этого сделать. Он – лучший продавец. Лучше многих. Мы должны дать им в долг, и если им вдруг удастся победить, они нам их вернут,

– заявил Трамп насмешливым тоном.

Обратим внимание, что неделю назад Дональд Трамп встретился с Виктором Орбаном. Американский политик заверил венгерского премьера, что у него есть "достаточно детальные планы", касающиеся того, как закончить войну России против Украины. В то же время кандидат на пост президента США заявлял, что не даст нашему государству ни копейки.