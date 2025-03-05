Трамп анонсировал введение новых пошлин со 2 апреля: под ударом Индия, Южная Корея и Бразилия

Президент Дональд Трамп заявил, что США введут импортные тарифы, которые будут зеркально соответствовать тарифам других стран. Новые пошлины начнут действовать со 2 апреля.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа в Конгрессе.

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Какие новые пошлины анонсировал Трамп

Трамп заявил, что со 2 апреля в США начнут действовать импортные тарифы, которые будут соответствовать тарифам других государств.

Другие страны использовали тарифы против нас в течение десятилетий, и теперь настал наш черед начать использовать их против этих стран,

– заявил Трамп.

Он также назвал конкретные страны, которые, по его мнению, проводят дискриминационную торговую политику: Европейский Союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада.

Кроме того, Трамп привел примеры тарифной политики других стран. По его словам, средний тариф Китая на американскую продукцию вдвое превышает американские пошлины, а Южная Корея взимает в четыре раза больше.

К слову, прошлом месяце Трамп призвал свою администрацию расследовать планы по взаимным тарифам со всеми торговыми партнерами Америки, которые, как ожидается, будут завершены 1 апреля.