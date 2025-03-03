"Скажу все как есть": Дональд Трамп анонсировал "великий вечер"

В соцсети американского президента появилось сообщение-анонс. Он касается вечера 4 марта. 24 Канал передает детали.

Поскольку в следующем посте Трамп упомянул Украину и Путина, есть вероятность, что речь пойдет о мире в Украине, Зеленском и других темах. Но точно понять, что он имел в виду, нельзя. Потому что под словом "великий" может скрываться что угодно.

Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Что за великий вечер анонсировал Трамп

Как и всегда, лидер США излагает свои мысли пафосно и без детализации.

Завтрашний вечер будет великим. Я скажу все как есть,

– написал он.

Анонс Трампа / Скриншот из соцсетей

В следующем посте говорится о традиционной критике в сторону демократов – и неожиданно об Украине и Путине.

"Единственный президент, который не отдал ни клочка украинской земли путинской России, – это президент Дональд Трамп. Помните, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, фейковые новости с удовольствием обнародуют все, что они говорят!" – сказано там.

Особенно издевательски звучат слова о фейковых новостях. Ведь известно, что в команде Трампа очень много конспирологов, а проверка фактов и борьба с дезинформацией больше не является составляющей государственной политики.

Например, конспиролог Кэш Патель теперь возглавляет ФБР. Он поручил Конгрессу расследовать, куда ушли "сотни миллиардов долларов, присланные в Украину".

А директором Национальной разведки назначили Тулси Габбард, которая верит в "биолаборатории" в Украине. Это назначение шокировало разведывательное сообщество.