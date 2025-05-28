Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, добавив, что лидер США в своей голове не мог допустить, что со стороны Путина будет кидок.

Смотрите также "Пункты абсолютно несовместимы": как США пытаются найти середину в переговорах России и Украины

Трамп разочарован: почему ему не удалось достичь цели

Клочок отметил, что Соединенные Штаты играли с Россией, с двумя командами Кремля, с одной из них пытались договориться. Эта ситуация, по его словам, напоминает то, что происходило во время каденции предшественника Трампа.

В подобную игру играл Джозеф Байден. После смерти Навального его жена появилась в Овальном кабинете, потом была встреча с Кара-Мурзой, Пивоваровым. Это же не случайно происходило. Это была попытка усадить "хороших русских" в кресло правителя России,

– озвучил Клочок.

Сейчас, по его убеждению, похожая ситуация, только Трамп пытается всадить в это кресло Кирилла Дмитриева и ему подобных. Клочок заметил, что по своей сути все американские президенты одинаковы. По его мнению, они не могут понять, что Россию надо переформатировать, а в лучшем случае – ослабить.

"Те пути, которые выбирают президенты США, не работают. Надеюсь, что Трамп также уже убедился в этом. Где сейчас Дмитриев? Его нет, он молчит. Зато Лавров повсюду", – обратил внимание Клочок.

Трамп верил, что ему удастся договориться с Путиным и теперь глубоко разочарован. Российский диктатор не согласился на прекращение огня и навязывает свой формат переговоров, а не тот, который предложили США. Клочок отметил, что Трамп бизнесмен, он не является системным политиком и различий между его первой и нынешней каденцией нет.

Клочок считает, что лидеру Соединенных Штатов должны показать подлинность его отношений с его якобы друзьями, чтобы он отреагировал так, как умеет это делать. Руководитель Центра общественной аналитики рассказал, что в период предвыборной кампании вышел фильм "Ученик", в котором удачно показано как Трамп поступает со своими друзьями.

Стоит обратить внимание на Илона Маска. Как только Трамп увидел, что им двоим тесно в Белом доме, Маска там не стало. Он стал для него конкурентом, врагом. Надеюсь, что аналогичная история будет и с Путиным,

– подытожил Клочок.

Отметим, публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов озвучил, что заставит Путина выйти из войны. Он также спрогнозировал, что Россия начнет реальные переговоры в конце 2025 года – начале 2026 года.