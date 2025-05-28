Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що лідер США у своїй голові не міг допустити, що з боку Путіна буде кидок.

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Трамп розчарований: чому йому не вдалося досягти цілі

Клочок наголосив, що Сполучені Штати гралися з Росією, з двома командами Кремля, з однією з них намагалися домовитися. Ця ситуація, з його слів, нагадує те, що відбувалося під час каденції попередника Трампа.

В подібну гру грав Джозеф Байден. Після смерті Навального його дружина з'явилась в Овальному кабінеті, потім була зустріч з Кара-Мурзою, Пивоваровим. Це ж не випадково відбувалося. Це була спроба всадити "хороших руських" у крісло правителя Росії,

– озвучив Клочок.

Зараз, за його переконанням, схожа ситуація, тільки Трамп намагається всадити в це крісло Кіріла Дмитрієва та йому подібних. Клочок зауважив, що за своєю суттю всі американські президенти однакові. На його думку, вони не можуть зрозуміти, що Росію треба переформатувати, а в кращому випадку – послабити.

"Ті шляхи, які обирають президенти США, не працюють. Сподіваюся, що Трамп також вже переконався у цьому. Де зараз Дмитрієв? Його немає, він мовчить. Натомість Лавров повсюди", – звернув увагу Клочок.

Трамп вірив, що йому вдасться домовитись з Путіним і тепер глибоко розчарований. Російський диктатор не погодився на припинення вогню та нав'язує свій формат переговорів, а не той, який запропонували США. Клочок наголосив, що Трамп бізнесмен, він не є системним політиком і відмінностей між його першою та нинішньою каденцією немає.

Клочок вважає, що лідеру Сполучених Штатів мають показати справжність його відносин з його типу друзями, аби він відреагував так, як вміє це робити. Керівник Центру громадської аналітики розповів, що у період передвиборчої кампанії вийшов фільм "Учень", в якому вдало показано як Трамп вчиняє зі своїми друзями.

Варто звернути увагу на Ілона Маска. Як тільки Трамп побачив, що їм двом тісно у Білому домі, Маска там не стало. Він став для нього конкурентом, ворогом. Сподіваюся, що аналогічна історія буде і з Путіним,

– підсумував Клочок.

Зазначимо, публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов озвучив, що змусить Путіна вийти з війни. Він також спрогнозував, що Росія почне реальні переговори наприкінці 2025 року – початку 2026 року.