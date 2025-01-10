"Шансы на победу Украины возрастут": против какой страны Трампу выгодно усиливать давление

Избранный президент США Дональд Трамп понимает, что с Россией нужно говорить с позиции силы и только в таком случае садиться за стол переговоров. Поэтому он будет усиливать санкции против страны-агрессора.

Важно также давить на ее ключевого союзника – Китай. Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий сказал 24 Каналу, что сама Москва не сможет противостоять Киеву и его партнерам, поэтому шансы на победу Украины возрастут.

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Как Трамп может повлиять на способность России воевать

Городницкий считает, что Трамп будет усиливать давление на Россию, ведь других вариантов просто нет. Он понимает, что садиться за стол переговоров с Путиным нужно с конкретными решениями. Какие-то эфемерные угрозы об увеличении НАТО уже не сработают.

Если диктатору предложат варианты, от которых ему будет больно, он начнет идти навстречу. Путин понимает только силу, и Трамп это осознает. На него нужно надавить со всех сторон: уничтожить экономически и разрушить его политическое и военное влияние по всему миру. Говорится о Судане, Мали, ЦАР и других странах Африки.

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Основной фактор сейчас несет Китай, потому что Россия максимально оптимизирует все свои финансы на войну. Пекин очень сильно помогает Москве, и даже если не будет финансов, будет происходить поставка снарядов, патронов и всего остального вооружения. При этом же, что интересно, страна-агрессор умудряется занимать средства у Египта и Индии.

Надо максимально ограничивать сотрудничество Китая и России. Если Трамп реально максимально надавит на Китай, шансы на победу Украины возрастут. Сама Россия не сможет противостоять такому количеству поддержки Украины, которая даже есть сейчас,

– объяснил Андрей Городницкий.

Да, помощь недостаточна, но если она будет сохраняться на таком же уровне, Россия все равно будет вынуждена отступать. Она не сможет тягаться с таким количеством стран, которые помогают Украине.

В то же время издание The Financial Times пишет, что Трамп будет отменять указы Джо Байдена, часть из которых связана с санкциями против России. Такие данные имеют европейские чиновники.