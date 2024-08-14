Трамп солгал в интервью Маску по меньшей мере 20 раз, в том числе и о помощи Украине – CNN

Действующий кандидат в Президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру Илону Маску. В нем бывший президент солгал по меньшей мере 20 раз.

Об этом сообщает американское издание CNN. В частности, Дональд Трамп в интервью солгал Маску о военной поддержке нашему государству от Соединенных Штатов.

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Трамп солгал в интервью Маску минимум 20 раз

Как пишет CNN, Трамп безапелляционно приводит "факты", которые неоднократно опровергали в США ранее. В то же время кандидат в президенты Соединенных Штатов заявил, что европейские страны слишком мало помогают Украине. По его словам, США по сравнению с союзниками из Европы помогают нашему государству гораздо больше.

Бывший президент США заверил, что в рамках американской военной помощи в Украину отправили 250 миллиардов долларов, в то время, как европейские страны якобы около 71 миллиарда. Однако на самом деле, как отмечает издание, помощь европейских стран превышает помощь от США вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Согласно им, с конца января 2022 года до июня 2024 года ЕС выделил Украине не менее 205 миллиардов долларов помощи, тогда как США предоставили примерно 108 миллиардов долларов. Также Европа переплюнула США в помощи, которую фактически было отправлено.

Можно получить разные общие показатели, если использовать разную методологию подсчетов. Но в любом случае утверждение Трампа о том, что США оказали гораздо больше помощи Украине, чем Европа, не соответствуют действительности,

– говорится в материале.

Трамп также говорит, что "уровень преступности в США зашкаливает". На самом деле согласно предварительным данным от ФБР, насильственные и имущественные преступления в США за последние два года существенно сократились. Поэтому, скорее всего за последние годы уровень преступности не изменился вообще, хотя на самом деле он даже несколько снизился.

Более того, американский экс-президент утверждает, что в стране "худшая инфляция за последние 100 лет". Впрочем, в июне 2022 года уровень инфляции в США достиг пика в 9,1%. Такой же уровень фиксировался в 1981 году, то есть "далеко не за 100 и даже не за 48 лет". Во-вторых, с июня 2022 года инфляция в США резко снизилась и в июле 2024 года составила 3,2%.

Также Трамп заявил, что его оппонентка на выборах Камала Харрис "хочет освободить всех заключенных, находящихся под стражей, и некоторые из этих ребят действительно плохие". Это заявление Трампа, как и ряд других, касалось иммиграционной политики США, и указанные слова экс-президента не соответствуют действительности.

По его словам, во времена Байдена "более 20 миллионов человек прибыли в США, и большинство из них прибыли из тюрем, из психиатрических учреждений, и более того, они сумасшедшие". Уже "20 миллионов" является значительным преувеличением, отмечает CNN и добавляет, что вообще о прибытии из тюрем и психбольниц нет оснований говорить.

Отмечается, что Дональд Трамп плохо ориентируется как во внутренних делах США, так и во внешней политике, и в качестве примера издание приводит его слова, что в "Венесуэле их преступность сократилась на 72%". Однако, как отмечает CNN, такое количество лжи фиксируется несмотря на то, что судебные дела Трампа и его заявления относительно них оставили в стороне.