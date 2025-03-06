Трамп давно об этом мечтает: у президента США есть конкретное намерение в отношении России

Дональд Трамп, вероятно, имеет определенный план в отношении России. Это может иметь негативные последствия для Украины и ее интересов.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп пришел к власти с одной целью. Чтобы ее достичь, президенту США надо пойти на некоторые уступки.

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"Он давно мечтал сблизиться с Россией. А как можно сейчас сблизиться с Россией, когда продолжается эта полномасштабная агрессия России против Украины? Только за счет сдачи Украины и игнорирования украинских интересов", – сказал Владимир Дубовик.

Что интересует Трампа

Он добавил, что то, что происходит в США, сейчас напоминает Советский Союз в брежневские времена. Идеализация и постоянное упоминание Трампа как "великого лидера", который указывает путь.

"А насчет логики его действий – это логика детского сада. Его совершенно не интересуют долгосрочные или даже среднесрочные перспективы. Он не стратег", – сказал Владимир Дубовик.

Дубовик добавил, что Трамп хочет сейчас что-то сделать, получить какую-то сделку, красиво ее показать в эфире и получить награду. Он отметил, что этот менталитет сочетается с симпатией к Владимиру Путину, к российской системе, с попыткой создать нечто подобное внутри Соединенных Штатов Америки.

Он хочет сказать: "Я большой политик и хочет с другими "большими политиками" непосредственно общаться. Это не просто маневр или импровизация. Это отражение мировоззрения Трампа на современный мир. И роль его союзников здесь очень ограничена,

– сказал Владимир Дубовик.

Он добавил, что влияние европейцев возможно, но для Трампа это не имеет значения. Он их не считает союзниками в традиционном смысле. Все эти союзы, которые в свое время американцы создавали, или поддерживали для него пока не имеют значения.

Но в конце концов все закончится очень плохо для Америки. Потому что то, что сейчас происходит, приведет к тому, что будет не "Америка прежде всего", а "Америка в одиночестве",

– сказал Дубовик.

Он подытожил, что если не будет тех, кто будет поддерживать США то ее влияние и роль в мире снизятся до минимума.