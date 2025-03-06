Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп прийшов до влади з однією метою. Аби її досягти, президенту США треба піти на деякі поступки.

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"Він давно мріяв зблизитися з Росією. А як можна зараз зблизитися з Росією, коли триває ця повномасштабна агресія Росії проти України? Лише за рахунок здачі України й ігнорування українських інтересів", – сказав Володимир Дубовик.

Що цікавить Трампа

Він додав, що те, що відбувається в США, зараз нагадує Радянський Союз за брежнєвських часів. Ідеалізація і постійне згадування Трампа як "великого лідера", який вказує шлях.

"А щодо логіки його дій – це логіка дитячого садка. Його абсолютно не цікавлять довгострокові чи навіть середньострокові перспективи. Він не стратег", – сказав Володимир Дубовик.

Дубовик додав, що Трамп хоче зараз щось зробити, отримати якусь угоду, красиво її показати в ефірі й отримати нагороду. Він зауважив, що цей менталітет поєднується із симпатією до Владіміра Путіна, до російської системи, з намаганням створити щось подібне всередині Сполучених Штатів Америки.

Він хоче сказати: "Я великий політик і хоче з іншими "великими політиками" безпосередньо спілкуватися. Це не просто маневр чи імпровізація. Це відображення світогляду Трампа на сучасний світ. І роль його союзників тут дуже обмежена,

– сказав Володимир Дубовик.

Він додав, що вплив європейців можливий, але для Трампа це не має значення. Він їх не вважає союзниками в традиційному сенсі. Усі ці союзи, які свого часу американці створювали, чи підтримували для нього наразі не мають значення.

Але врешті-решт все закінчиться дуже погано для Америки. Бо те, що зараз відбувається, призведе до того, що буде не "Америка перш за все", а "Америка на самоті",

– сказав Дубовик.

Він підсумував, що якщо не буде тих, хто підтримуватиме США то її вплив і роль у світі знизяться до мінімуму.