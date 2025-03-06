Таку думку 24 Каналу висловив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що українські військові, як і раніше, потребують різноманітних сил і засобів. Це стосується як пріоритетних напрямків, де ворог особливо активний, так і відносно спокійних.

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Який вибір має зробити Путін

Сили оборони мають мати засоби для "подавлення" противника там, де він намагається прорватися. Але також потрібні ресурси, щоб протидіяти йому там, де не така жвава лінія бойового зіткнення. Окупанти не повинні відчувати себе вільно, мати змогу пересуватися. Навпаки – важливо завдавати ударів по логістиці, по ворожих групах, які проводять підготовку інженерно-фортифікаційних споруд.

Треба тримати противника в напрузі по всій лінії бойових дій. З вересня 2024 року й дотепер ворог зазнав неспівмірних втрат відносно до того результату, який отримав,

– наголосив Юрій Федоренко.

Всі ці втрати потрібно компенсувати. Система мобілізації через рекрутинг малозабезпечених груп себе вичерпує. Люди, які були готові воювати виключно за гроші, закінчуються.

Тому зараз Путін стоїть перед вибором, чи проводити фактичну мобілізацію. Зрозуміло, що у будь-якому суспільстві, навіть російському, вона матиме негативний відтінок. Очільник Кремля не зовсім може собі це дозволити,

– сказав військовий.

Він додав, що можна сподіватися на певне зменшення інтенсивності бойових дій. За його суб'єктивним припущенням, це, ймовірно, станеться до кінця березня й триватиме доти, доки Путін не набере достатньо людей.

Для того, щоб потім інтенсивність знову не зросла, потрібно максимально підтримувати Сили оборони, а військовозобов'язаним вступати до їхніх лав. Тільки так можна перемогти ворога, який суттєво переважає.