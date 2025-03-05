Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа у Конгресі.

Дивіться також Ми оголошуємо війну картелям, – Трамп на виступі перед Конгресом

Чи готова Росія до миру

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "важливого листа" від Зеленського в якому йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів, аби наблизити тривалий мир.

Я ціную, що він надіслав цього листа. Я отримав і сильні сигнали до миру від Росії. Чи це не чудово. Чи це не краса? Час припини це божевілля. Час зупинити цю беззмістовну війну,

– наголосив Трамп.

Крім цього, Трамп запевнив, що "невтомно працює", аби припинити війну в Україні.

"Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно", – наголосив президент США.