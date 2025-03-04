Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він наголосив, що Україна є суверенною країною і її кордони не підлягають обговоренню.

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Україна не буде поступатися територіями в угоді з США

Денис Шмигаль підкреслив важливість прагматичної економічної основи для співпраці з США.

Ми вдячні американцям за готовність до цієї угоди. Україна затвердила документ, і ми готові розпочати співпрацю вже в будь-який момент,

– сказав Шмигаль.

Він додав, що цей крок стане важливим для економічного зростання України та посилить її безпеку за підтримки США.

Щодо можливих територіальних поступок, прем'єр категорично спростував ці припущення. За його словами, в рамках переговорів з США не обговорювалась жодна територіальна цілісність чи суверенітет України.

Це неможливо згідно з міжнародним правом. Україна є суверенною і незалежною державою, кордони якої визнані міжнародним товариством,

– зазначив він.

Шмигаль також підкреслив, що Україна готова обговорювати мирний план, включаючи етапи процесу, але не готова до переговорів про територіальні втрати. Це питання, за його словами, може вирішувати тільки народ України.