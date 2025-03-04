Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он отметил, что Украина является суверенной страной и ее границы не подлежат обсуждению.

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Украина не будет уступать территории в соглашении с США

Денис Шмыгаль подчеркнул важность прагматической экономической основы для сотрудничества с США.

Мы благодарны американцам за готовность к этому соглашению. Украина утвердила документ, и мы готовы начать сотрудничество уже в любой момент,

– сказал Шмыгаль.

Он добавил, что этот шаг станет важным для экономического роста Украины и усилит ее безопасность при поддержке США.

Относительно возможных территориальных уступок, премьер категорически опроверг эти предположения. По его словам, в рамках переговоров с США не обсуждалась ни одна территориальная целостность или суверенитет Украины.

Это невозможно согласно международному праву. Украина является суверенным и независимым государством, границы которого признаны международным сообществом,

– отметил он.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина готова обсуждать мирный план, включая этапы процесса, но не готова к переговорам о территориальных потерях. Этот вопрос, по его словам, может решать только народ Украины.