Трамп считает, что Путин побеждает в войне, но это неправда, –Зеленский

Президент США Дональд Трампа убежден, что Россия побеждает в войне с Украиной. Однако украинский лидер так не думает.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для АВС News заверил, что эта риторика является лишь оправданием атак, передает 24 Канал.

Смотрите также "Хочет сидеть в Кремле до смерти": Зеленский сказал, когда у Путина будет больше шансов победить

Зеленский не считает, что Россия побеждает в войне

Владимир Зеленский отметил, что знает: Трамп рассказывал об уверенности в победе России некоторым людям из своего окружения.

Я считаю, что это не соответствует действительности. Это неправда, и я имею в виду не его слова, а реальную ситуацию. Это не победа, когда вы реально тратите миллион людей для того, чтобы получить несколько тысяч километров,

– сказал президент.

В то же время в том же интервью гарант заверил, что Киев не желал начала войны и не собирается сдаваться Путину. Также украинцы не соглашаются с российскими ультиматумами. Однако Украина хочет мира, поэтому готова к конкретному прекращению огня, которое предлагают США.

Также Владимир Зеленский ответил на угрозы санкциями от Трампа. Он сказал: "Здесь не надо искать баланс между нами и россиянами, только россияне не хотят закончить войну".