Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, предположив, кто именно может войти в команду 47-го президента США. Также уже стало известно, что Трамп назначит главой администрации Сьюзи Уайлз – советницу и ведущего менеджера его избирательной кампании.

К теме Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины

Впоследствии рассорится с Трампом

"Многие, кого Трамп планирует поставить на высокие должности, не такие плохие, как это рекламировалось. Но большинство будут намного хуже", – заметил он.

В частности, Роберт Кеннеди, который выступал против вакцинации и имеет много странных взглядов, поддержал Трампа, и тот пообещал ему должность в сфере здравоохранения.

Многие люди напуганы, однако Кеннеди пообещал, что не будет забирать вакцины. Поэтому некоторые будут, лучше, чем ожидается,

– говорит Рашкин.

Однако, по его мнению, те, кто сейчас в команде Трампа, с ним рассорятся. Во время его предыдущей президентской каденции, те, кто работал с ним четыре года, также ушли от него со скандалом.

Также есть предположение, что Трамп может назначить Марджори Тейлор Грин министром внутренних дел, которая должна будет ловить миллионы нелегальных эмигрантов.

Этот человек – ужасный конспиролог, абсолютно прозомбирована российской пропагандой и смотрит российские тиктоки. Поэтому очень важно, что будут показывать в тех тиктоках, потому что это, вероятно, может влиять на ситуацию на границе США,

– предположил он.

Таких ярых политиков как Вивек Рамасвами Трамп будет назначать на должности в министерства. Они будут там, по мнению политического деятеля, все разваливать, ссориться со всеми и уходить.

Трампа это будет устраивать, так же как и Путина,

– отметил Рашкин.

Республиканка Ники Хейли также была в контакте с Трампом с июня, по его словам, и предлагала свои услуги по поддержке женщин-избирателей, с которыми у республиканцев были проблемы. Но ее никто не услышал.

Поэтому она сейчас маргинал в Республиканской партии, несмотря на то, что очень активно прославляла Трампа. Вероятно для нее это возможность переждать определенное время,

– отметил он.

Относительно должности Госсекретаря, то занять ее могут, по его мнению, два типа политиков: или ставленник Лаврова и Путина, или тот, кто будет разваливать Госдепартамент.

Поэтому в этой ситуации лучше быть сенатором, чем министром. Однако на этот раз у Трампа будет гораздо больше персонажей, из которых он будет выбирать, чем в 2016 году. И это очень беспокоит,

– отметил общественный деятель.

Во время первого президентского срока в 2016 году также была тревожная ситуация, когда Трамп назначал на должности определенных людей, в частности, Рекса Тиллерсона, ставшего Государственным секретарем и при этом его наградил Путин орденом Дружбы. Однако таких было мало.

Однако сегодня другая ситуация. Тиллерсон оказался еще не таким плохим, ведь когда уходил от Трампа, назвал того ужасными словами. Орден от Путина его не остановил. А те, кто сейчас придут на новые позиции при новой каденции Трампа, еще получат свои награды от главы Кремля,

– отметил Юрий Рашкин.

Напомним, что сенатор Том Коттон из Арканзаса, вероятно, отказал на предложение Трампа стать главой Пентагона. Он якобы хочет продолжить карьеру в Сенате.