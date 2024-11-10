Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін, припустивши, хто саме може увійти до команди 47-го президента США. Також вже стало відомо, що Трамп призначить головою адміністрації С'юзі Вайлз – радницю і ведучу менеджерку його виборчої кампанії.

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Згодом розсваряться з Трампом

"Багато хто, кого Трамп планує поставити на високі посади, не такі погані, як це рекламувалося. Але більшість будуть набагато гірші", – зауважив він.

Зокрема, Роберт Кеннеді, який виступав проти вакцинації та має багато дивних поглядів, підтримав Трампа, і той пообіцяв йому посаду у сфері охорони здоров'я.

Багато людей нажахані, проте Кеннеді пообіцяв, що не буде забирати вакцини. Тому деякі будуть, кращі, ніж очікується,

– каже Рашкін.

Однак, на його думку, ті, хто зараз в команді Трампа, з ним розсваряться. Під час його попередньої президентської каденції, ті, хто працював з ним чотири роки, також пішли зі скандалом.

Також є припущення, що Трамп може назначити Марджорі Тейлор Грін міністром внутрішніх справ, яка має ловити мільйони нелегальних емігрантів.

Ця людина – жахливий конспіролог, абсолютно прозомбована російською пропагандою та дивиться російські тіктоки. Тому дуже важливо, що будуть показувати в тих тіктоках, тому що це, імовірно, може впливати на ситуацію на кордоні США,

– припустив він.

Таких затятих політиків як Вівек Рамасвамі Трамп буде назначати на посади в міністерства. Вони будуть там, на думку політичного діяча, все розвалювати, сваритися зі всіма і уходити.

Трампа це буде влаштовувати, так само як і Путіна,

– зауважив Рашкін.

Республіканка Нікі Хейлі також була в контакті з Трампом з червня, за його словами, та пропонувала свої послуги щодо підтримки жінок-виборців, з якими у республіканців були проблеми. Але її ніхто не почув.

Тому вона зараз маргінал у Республіканській партії, попри те, що дуже активно прославляла Трампа. Імовірно для неї це можливість перечекати певний час,

– зазначив він.

Щодо посади Держсекретаря, то обійняти її можуть, на його думку, два типи політиків: або ставленик Лаврова та Путіна, або той, хто буде розвалювати Держдепартамент.

Тому в цій ситуації краще бути сенатором, ніж міністром. Проте цього разу у Трампа буде набагато більше персонажів, з яких він буде обирати, ніж у 2016 році. І це дуже турбує,

– наголосив громадський діяч.

Під час першого президентського терміну у 2016 році також була тривожна ситуація, коли Трамп назначав на посади певних людей, зокрема, Рекса Тіллерсона, що став Державним секретарем і при цьому його нагородив Путін орденом Дружби. Однак таких було мало.

Проте сьогодні інша ситуація. Тіллерсон виявися ще не таким поганим, адже коли уходив від Трампа, назвав того жахливими словами. Орден від Путіна його не зупинив. А ті, хто зараз прийдуть на нові позиції за нової каденції Трампа, ще отримають свої нагороди від очільника Кремля,

– наголосив Юрій Рашкін.

Нагадаємо, що сенатор Том Коттон з Арканзасу, ймовірно, відмовив на пропозицію Трампа стати главою Пентагона. Він буцімто хоче продовжити кар'єру в Сенаті.