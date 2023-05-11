Зазначимо, що Роберт Кеннеді-молодший наразі є кандидатом в президенти США, тож намагається будь-якими способами привернути увагу до своєї персони, навіть такими цинічними методами. В Офісі Президента України уже прокоментували слова американського політика, інформує 24 Канал.

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Цинізм заяви Кеннеді-молодшого

Роберт Кеннеді-молодший в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що йому не подобається політика нинішнього американського лідера Джо Байдена щодо України. За його словами, це "погано для українського народу".

Ми вбили 300 тисяч українських військовослужбовців і 40 тисяч мирних жителів у геополітичних махінаціях неоконсерваторів – у нашій власній змові, щоб спробувати позбутися Путіна і виснажити російську армію,

— сказав політик.

Тобто, Роберт Кеннеді не просто озвучив неправдиву інформацію про втрати української армії, а й звинуватив у цьому не країну-агресора та диктатора Путіна, а президента США – Джо Байдена, свого опонента на майбутніх виборах.

Реакція ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що мотиви політика очевидні, у США наразі тривають свої внутрішні політичні процеси.

Перше – він немає доступу до інформації об'єктивної, це виключно спекулятивна інформація для сприйняття внутрішнім ринком – в них йде політичний процес,

– зазначив Михайло Подоляк.

Подоляк також наголосив, що Роберт Кеннеді немає жодного відношення до оцінки війни як такої, але війна в Україні є настільки масштабною, що вона абсолютно точно впливає на будь-які політичні процеси.

Це особливість демократичних країн, коли люди розуміють, що це актуальна тема і не маючи аналітичних матеріалів, вони дозволяють собі коментувати ті чи інші події, аби це викликало певний резонанс, але до реальності ці заяви не мають жодного стосунку,

– запевнив радник.

Які є дані про втрати ЗСУ

Згідно із заявою міністра оборони України Олексія Резнікова від 16 квітня, кількість втрат ЗСУ за час повномасштабної війни в Україні менша за кількість жертв землетрусу в Туреччині. Зауважимо, що згідно з останніми даними, в Туреччині загинули 50 тисяч 399 людей.

Натомість втрати ворога, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 11 травня сягнули майже 197 тисяч людей.