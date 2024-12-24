Путин будет пытаться создать максимум проблем: сможет ли Трамп повлиять на завершение войны

Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным. Целью этого, вероятно, является желание как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Диктатор может использовать это для собственной выгоды.

Политолог Тарас Семенюк рассказал 24 Каналу, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что война должна завершиться в 2025 году. Он пояснил, что это указывает на готовность говорить на эту тематику, ведь еще в 2023 году таких заявлений не было.

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"Власть говорила о границах 1991 года, но сейчас мы понимаем, что меняется парадигма восприятия и появляется видение завершения войны", – сказал политолог.

Влияние Трампа на завершение войны в Украине

По мнению Тараса Семенюка, победа Дональда Трампа на выборах в США ускоряет завершение войны на территории Украины.

Нет других аргументов, чтобы война продолжалась на годы. Трамп заявлял о готовности способствовать этому,

– подчеркнул он.

Однако Семенюк считает, что пока новоизбранный президент США официально не вступил в должность, то он не может делать каких-то шагов по реализации идеи прекращения боевых действий на территории Украины.

Важно! Политолог Максим Джигун отметил, что встреча Трампа с Путиным является почти неизбежной и может состояться на нейтральной территории, например в Турции или Казахстане. Для Трампа это шанс показать себя как "короля соглашений". Путин сигнализирует о желании переговоров, но настаивает, чтобы инициатива шла от США, что позволило бы ему избежать вида стороны, которая уступает.

Трамп не может вести официальные переговоры с Россией или встречаться с Путиным до инаугурации 20 января 2025 года.

"Заявления, которые сейчас делает Трамп это просто слова, поиск каких-то кулуарных точек соприкосновения. Это может означать, что с момента обретения полноценной власти процессы завершения войны могут ускориться", – высказался политолог.

Он предположил, что это не будет означать завершение войны за 24 часа, но работа по достижению этой цели начнется.

Должны понимать, что до 20 января 2025 года Путин будет пытаться создать максимум проблем нам с вами, для того, чтобы поднять свои ставки. Он понимает, что на него обращают внимание и хотят с ним говорить,

– добавил Тарас Семенюк.