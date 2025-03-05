"Трамп снова врет": в Панаме отреагировали на заявления о возвращении Панамского канала США

Дональд Трамп 5 марта перед Конгрессом заявил, что его администрация получит обратно Панамский канал и якобы уже начала делать первые шаги. На это заявление отреагировал президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

Он назвал ее лживой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американская компания купила активы вдоль Панамского канала

Президент Панамы утром 5 марта сказал, что Трамп врал, когда говорил, что Штаты уже "отвоевывают" Панамский канал.

От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации. Сотрудничество между нашими правительствами требует четкого понимания вопросов, представляющих взаимный интерес. Это не имеет ничего общего с "восстановлением контроля" или с очернением нашего национального суверенитета. Канал панамский и панамским останется!

– подчеркнул Мулино.

Напомним, что Трамп пытается забрать Панамский канал, потому что утверждает, что им руководит Китай.

"Моя администрация получит обратно Панамский канал, и мы уже начали это делать. ... Это был также самый дорогой проект, который когда-либо строился в истории нашей страны. Если рассматривать современные расходы, администрация Картера отдала его за 1 доллар. Но это соглашение было очень серьезно нарушено. Мы не Китаю отдали, а Панаме. Мы забираем его обратно", – говорил американский президент перед Конгрессом.

Как отмечает Reuters, комментарии Трампа появились после того, как во вторник, 4 марта, было объявлено о сделке с американской компанией BlackRock по приобретению большей части портового бизнеса гонконгского конгломерата CK Hutchison стоимостью 22,8 миллиарда долларов. Она, частности, включает активы вдоль Панамского канала.