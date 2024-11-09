Трамп обещал остановить войну в Украине: реально ли это, уничтожив экономику России

Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал, что остановит войну в Украине чуть ли не за сутки. После его победы российский олигарх Олег Дерипаска испугался возможного обвала цен на нефть.

Однако не все так однозначно относительно того, сильно ли это может повлиять на самого Путина. Такое мнение высказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Может ли Трамп обрушить цену на нефть

Яковенко отметил, что обвалить цены на нефть сами США не могут – им нужно договориться хотя бы с Саудовской Аравией. Хотя у Трампа и могут быть хорошие взаимоотношения с данным государством, это не означает, что оно согласится на такое. Ведь это будет сильным ударом по экономике Саудовской Аравии.

Кроме того, заметил он, есть еще много игроков на нефтяном рынке, которые точно не будут танцевать под дудку Трампа. Поэтому при всем желании ему не удастся этого сделать.

Как обвал цены на нефть может повлиять на Россию

Оппозиционный журналист считает, что вера в то, что можно экономически "задушить" Россию, таким образом заставив ее прекратить войну, является ошибкой.

Война для Путина – это не вопрос какого-то экономического процветания,

– заявил Яковенко.

Для российского диктатора, заметил он, война является крайне невыгодной. Путин развязал ее и продолжает наперекор интересам России, в том числе и экономическим.

Ведь, объяснил журналист, в российский бюджет закладываются огромные суммы, чтобы как-то поддерживать те руины, на что Путин превращает захваченные украинские земли.

Кремль руководствуется имперской логикой. Поэтому, резюмировал он, Путин готов в значительной степени пожертвовать российской экономикой, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции.