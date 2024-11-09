Однак не все так однозначно щодо того, чи сильно це може вплинути на самого Путіна. Таку думку висловив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Чи може Трамп обвалити ціну на нафту

Яковенко зазначив, що обвалити ціни на нафту самі США не можуть – їм потрібно домовитися хоча б із Саудівською Аравією. Хоч у Трампа й можуть бути гарні взаємини з цією державою, це не означає, що вона погодиться на таке. Адже це буде сильним ударом по економіці Саудівської Аравії.

Крім того, зауважив він, є ще багато гравців на нафтовому ринку, які точно не танцюватимуть під дудку Трампа. Тому за всього бажання йому не вдасться цього зробити.

Як обвал ціни на нафту може вплинути на Росію

Опозиційний журналіст вважає, що віра в те, що можна економічно "задушити" Росію, змусивши її так припинити війну, є помилкою.

Війна для Путіна – це не питання якогось економічного процвітання,

– заявив Яковенко.

Для російського диктатора, зауважив він, війна є вкрай невигідною. Путін розв'язав її та продовжує наперекір інтересам Росії, зокрема й економічним.

Адже, пояснив журналіст, у російський бюджет закладаються шалені суми, щоб якось підтримувати ті руїни, на що Путін перетворює захоплені українські землі.

Кремль керується імперською логікою. Тому, резюмував він, Путін готовий значною мірою пожертвувати російською економікою, щоб задовольнити свої імперські амбіції.