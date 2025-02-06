"Вспомнил себя в роли застройщика": главные тезисы со встречи Трампа и Нетаньяху

Дональд Трамп встретился с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме. После длительных переговоров лидеры обоих государств дали пресс-конференцию, на которой в частности подняли вопрос российско-украинской войны.

Президента США спросили, будет ли он требовать от российского диктатора вывести войска из Украины. Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, Трамп ответил, что ведет "очень хорошие и конструктивные переговоры" с россиянами.

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Что сказал Трамп об Украине

По словам лидера США, есть большие надежды, что война закончится, ведь нельзя позволить, чтобы все продолжалось так, как есть. Он отметил, что считает эффективными те дискуссии, которые ведутся сейчас, но никакой конкретики не добавил.

В очередной раз Дональд Трамп сказал об "очень много жертв" с обеих сторон. Он продолжает оперировать цифрой о якобы 700 000 погибших украинских солдат. Однако, по данным Washington Post со ссылкой на американскую разведку, потери Украины могут составлять 80 000 военнослужащих. Владимир Зеленский назвал цифру 43 000 бойцов, погибших во время полномасштабной российско-украинской войны.

Как планирует перестраивать Сектор Газа

Во время пресс-конференции Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений относительно ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, представители Израиля поддержали идею того, что Соединенные Штаты могут установить контроль над Сектором Газа.

Он говорит о том, что жителей Газы могут выселить на территории других соседних государств, обеспечить их работой и адекватным уровнем жизни. Зато на этой территории начнется восстановление региона, который был уничтожен войной,

– рассказала Андриана Кучер.

Когда у Дональда Трампа переспросили, хотят ли Соединенные Штаты получить суверенитет над Сектором Газы, или он будет считаться суверенной территорией Израиля, президент США ответил, что возьмет его под свой контроль.

Сектор Газа будет в нашей собственности и мы отвечаем за ликвидацию всех опасных бомб и другого оружия на этой территории. Надо избавиться от разрушенных зданий, начать экономическое развитие, который обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для людей региона. Надо сделать что-то другое. Если вы вернетесь к тому же – все закончится, как и в прошлые 100 лет,

– подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что видит это как долгосрочную собственность, которая "принесет большую стабильность в этой части Ближнего Востока". Более того, Дональд Трамп говорит о том, что пообщался с представителями соседних государств в регионе и те якобы поддерживают его идею. В то же время нет никаких деталей, на территории каких государств Соединенные Штаты рассчитывают переселить значительную часть жителей Газы.

Здесь шутят, что Дональд Трамп вспомнил свое прошлое американского застройщика, и теперь собрался реконструировать и восстанавливать Сектор Газа,

– отметила Андриана Кучер.

США ввели санкции против Ирана

Во время переговоров в Белом до сих пор стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Ирана. Это важно для Украины, ведь Иран является союзником России и ослабление режима в этой стране будет играть значительную роль в российско-украинской войне.

Целью санкций Трамп назвал "осуществить максимальное давление на правительство Ирана и лишить его всех путей для получения ядерного оружия". Пока нет деталей, как они будут работать, потому что Иран уже десятки лет живет под западными ограничениями.

Президент США также распорядился уничтожить Иран до тла, если иранцы попытаются повторить покушение на него. Очевидно, это отсылка к информации о том, что за попытками покушения на Дональда Трампа может стоять именно Тегеран,

– подчеркнула Андриана Кучер.

Относительно того, будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке и удастся ли там обеспечить длительный мир – покажет время. Новая американская администрация настаивает на том, что в нынешнем виде Сектор Газа не может существовать, потому что будет оставаться источником опасности для Израиля и всего Ближнего Востока.