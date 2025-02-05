"Первоклассный объект недвижимости": Трамп и Нетаньяху обсуждали возведение отелей в Газе, – WSJ

Президент США Дональд Трамп объявил о своих намерениях взять под контроль Сектор Газы. Похоже, он надумал превратить его в "первоклассный объект недвижимости".

Эту идею летом 2024 года он даже обсудил с премьером Израиля Нетаньяху. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Трамп оценивал Сектор Газы, Одессу и КНДР с точки зрения развития недвижимости

Лицо, которое непосредственно знакомо с разговором обоих лидеров, утверждает, что Трамп просил Нетаньяху подумать о том, какие типы отелей можно построить в Секторе Газа.

Но тогда он не говорил о, том что США захотят контролировать эту территорию.

К слову, зять Трампа Джаред Кушнер, который работал над ближневосточной политикой во время первого президентского срока своего тестя, также утверждал, что набережная Газы "может быть очень ценной".

Уже несколько месяцев спустя, 4 февраля, Трамп публично признал, что планирует превратить Сектор Газы в "ближневосточную ривьеру". Штаты также намекают, что предварительно хотят переселить оттуда палестинцев.

Правда, эту идею американского президента накрыл шквал критики. План Трампа назвали "плохой шуткой".

К слову, WSJ утверждает, что осенью 2024 года Трамп также говорил Зеленскому, что Украина, в частности, Одесса, "будет хорошим местом для развития недвижимости".

С такими же мыслями Трамп обращался к диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну, похоже, надеясь таким образом убедить его избавиться от своего ядерного арсенала.