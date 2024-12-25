Дания вооружает Гренландию на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения острова

Дания анонсировала значительное увеличение финансирования обороны в Гренландии. Это решение принято на фоне повторного заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров.

Дания усилит флот и инфраструктуру в Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как Дания реагирует на планы Трампа

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что оборонный пакет для Гренландии предусматривает расходы двузначной миллиардной суммы в кронах (не менее 1,5 миллиарда долларов). Он назвал это решение "ироничным", ведь накануне Трамп заявил, что контроль над островом имеет стратегическое значение для США.

Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие,

– отметил Поульсен.

Гренландия, которая является автономной территорией Дании, имеет большое значение для США из-за своего географического расположения на самом коротком пути в Европу. Остров богат полезными ископаемыми и нефтью. На острове есть большой американский космический объект.

Оборонный пакет будет потрачен на

закупку двух инспекционных кораблей;

приобретение двух беспилотников с большим радиусом действия;

две команды собачьих упряжек;

модернизацию гражданского аэропорта в Гренландии для обслуживания истребителей F-35;

расширение штата Арктического командования в столице Нуук.

Точная сумма не разглашается, но датские СМИ оценивают ее в 12 – 15 миллиардов крон (около 1,6 миллиарда долларов).

Напомним, Дональд Трамп не отказался от идеи купить Гренландию, он считает это абсолютной необходимостью для США.